切尔诺贝利 vs 福岛事件，谁造成的核灾难更大

北京时间6月18日消息，据国外媒体报道，HBO电视台的新剧集《切尔诺贝利》将1986年震惊世界的切尔诺贝利核反应堆熔毁事故及其可怕后果戏剧化地呈现在我们眼前，25年后，日本东北部9.0级地震和随后的海啸引发了福岛第一核电站的系统故障，上演了又一场让世人震惊的核灾难。

这两起事故都释放了大量辐射，造成的影响同样深远和持久，但是，切尔诺贝利和福岛的情况有没有可比性？哪个事件造成了更大的灾难？

切尔诺贝利只有一个反应堆爆炸，而福岛有三个反应堆发生熔毁。然而，切尔诺贝利的事故要危险得多，因为其反应堆核心的损坏速度非常快，而且非常剧烈。

图中的红色物体就是堆芯熔融物

结果就是，更多的裂变产物从切尔诺贝利的一个反应堆核中释放出来，在福岛，堆芯过热并熔化，但没有经历剧烈的扩散，因此释放出的钚要少得多。

在这两起事故中，放射性物质碘-131构成了最直接的威胁，但由于其半衰期为8天，即一半的放射性物质在8天内衰变，因此其影响很快消散。在这两次熔毁中，更长期的危险主要来自锶-90和铯-137，这两种放射性同位素的半衰期为30年。

切尔诺贝利释放的铯-137比福岛多得多，从三个受损的福岛反应堆中，大约有25PBq（1PBq=10^15贝克勒尔）的铯-137被释放到环境中，相比之下，切尔诺贝利的估计释放量是85PBq，更重要的是，切尔诺贝利的大火产生了一股高耸的放射性烟柱，其扩散范围比福岛释放的放射性物质更广。

疾病、癌症和死亡

《时代》杂志在2018年的报道称，在切尔诺贝利，两名核电站工人在最初的爆炸中丧生，另外29名工人在接下来的三个月里死于辐射中毒。许多遇难者在明知有危险的情况下，将自己暴露在致命的辐射中，以确保核电站的安全并防止进一步泄漏。据国际原子能机构统计，政府官员从该地区重新安置了大约20万人。

在切尔诺贝利事件发生后的几年里，乌克兰儿童的癌症发病率飙升，增幅超过90%。联合国在2005年发布的一份报告估计，最终可能有4000人死于切尔诺贝利的辐射暴露。国际绿色和平组织在2006年估计，乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的死亡人数可能高达9.3万人，而在这些国家中，有27万人可能因此患上了癌症。

根据世界卫生组织的数据，福岛核事故没有直接导致人员死亡或辐射病的病例——包括工人或民间人士。然而，据世界核协会报道，日本激进的救灾行动据信间接造成了约1000人死亡，其中大多数人的年龄在66岁或以上。在这次行动中，日本政府转移了大约10万名福岛附近的居民。

无人区

日本当局在福岛周围设立了一个长达20公里的隔离区；损坏的反应堆被永久关闭，但清理工作仍在继续。

2011年3月14日，福岛第一核电站的卫星图片，此时已经有两个反应堆发生爆炸

福岛核事故对环境的影响程度尚不清楚，不过已经有一些证据表明，来自福岛地区的蝴蝶的基因突变正在增多，蝴蝶的翅膀、腿和眼睛都发生了变形。

2014年，从福岛泄漏出来的受污染水的辐射到达了北美西海岸，不过专家表示，辐射污染的水平太低，不会对人类健康构成威胁，2018年，研究人员报告称，福岛核事故后加州生产的葡萄酒中放射性铯-137的含量有所上升，但加州公共卫生署宣称，这些葡萄酒可以安全饮用。

切尔诺贝利的隔离区包括核电站废墟周围30公里的区域，区内的城镇至今仍被遗弃。爆炸发生后不久，附近森林里的树木变红并死亡。但几十年后，在没有人类居住的情况下，各种各样的野生动物群落似乎在该地区焕发了生机。

2010年，乌克兰政府认定切尔诺贝利周围地区的辐射暴露风险“可以忽略不计”；第二年，隔离区向游客全面开放（尽管仍禁止人们在该地区居住）。不过，某些地方可能还存在辐射风险。此前的报道称，相关机构会为前往特定地点超过一次的人提供手持剂量计，以检查他们的辐射暴露情况。

此外，切尔诺贝利周围的辐射水平可能相差很大。今年5月，无人机调查显示，乌克兰“红色森林”的辐射集中在此前不为人知的“热点地区”，科学家也根据调查结果绘制了该地区迄今为止最精确的辐射地图。

位于切尔诺贝利隔离区内的白俄罗斯村庄，房屋依然废弃，但植被又焕发出生机

福岛核电站仍在运行（爆炸的反应堆仍处于关闭状态）；尽管如此，对安全的持续担忧依然存在。

东京电力公司最近宣布，在新放宽的移民规定下，他们并不准备雇佣外国员工；《日本时报》报道称，东京电力公司的代表表示，他们担心外国人是否有能力遵守核电站高度详细的安全指示，即使他们会说日语。

这两场灾难最终为世界提供了重要的教训，让人们认识到使用核能的固有风险，任何人都不应低估确保核能足够安全、使其在世界能源未来中发挥重要作用所面临的挑战，对监管机构和运营者来说，最关键的是时刻做好应对突发事件的准备。