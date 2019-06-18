Facebook联合创始人休斯：我把小扎当朋友，但他权力过大

6月18日消息，据CNBC报道，Facebook联合创始人克里斯·休斯(Chris Hughes)日前接受采访时表示，自从公开呼吁拆分这家社交媒体巨头以来，他一直没有与首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)联系。

但休斯称：“我仍然视扎克伯格为朋友，我对他没有任何个人方面的负面看法。问题在于，他的权力变得过大，因为我们没有按照我们必须的方式来监管我们的市场。”

今年5月份，休斯在《纽约时报》上发表专栏文章。他写道，他和扎克伯格上次见面还是在2017年夏天，就在剑桥分析公司(Cambridge Analytica)数据滥用丑闻爆发前几个月。休斯描述了他与扎克伯格的妻子和女儿一起度过的时光，并讨论政治、工作和家庭生活，然后离开。

休斯在接受采访时表示：“《纽约时报》的这篇专栏文章发表后，我就再也没有联系过他，我也不确定是否还能联系到他。”

扎克伯格和休斯是哈佛大学的室友，他们于2004年在哈佛大学宿舍中创建了Facebook。几年后，休斯离开Facebook，帮助巴拉克·奥巴马（Barack Obama）参加2008年总统竞选。

休斯发表的专栏文章，使其加入了越来越多的Facebook前高管行列，公开表达了对该公司的担忧。休斯写道:“Facebook权力过大最令人质疑的地方在于，扎克伯格对言论的单方面控制。他有能力监控、组织甚至审查20亿人的谈话，这是史无前例的。”

扎克伯格在接受法国广播公司France 2采访时回应了休斯的这篇文章，他说：“我的主要反应是，他建议我们做的事情不会有任何帮助。”周一，休斯表示，他过去曾向扎克伯格提出过问题。

休斯表示，政府需要将Facebook与Instagram和WhatsApp拆分开来。Instagram和WhatsApp分别于2012年和2014年被Facebook收购。美国联邦贸易委员会（FTC）批准了这两项协议。

他表示:“FTC需要退后一步，承认自己犯了错误。”休斯补充称，未来的收购也应冻结。FTC和Facebook没有立即回应置评请求。

美国政府机构和多位政界人士目前都在调查大型科技公司及其反竞争行为。据报道，FTC已经接管了对Facebook和亚马逊的调查司法权，而美国司法部则在调查谷歌母公司Alphabet，并考虑对苹果展开潜在调查。

休斯说，他与“政府的几位官员”私下进行了交谈，并补充说，他们目前正处于“事实发现阶段”。他说：“我不认为任何大型公司是完美的，它们都太大了，我们应该考虑有效监管，以创造更多竞争。”