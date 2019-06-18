中国铁路总公司改制成为中国国家铁路集团有限公司

IT之家6月18日消息 根据人民铁道的官方消息，经国务院批准同意，中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司，今日在北京挂牌。

据介绍，2017年以来，铁路系统先后实施了铁路局公司制改革、铁路总公司机关内设机构改革、所属非运输企业公司制改革、铁路局集团公司内设机构改革，为推动铁路高质量发展提供了重要体制机制保障。目前，铁路事业呈现良好发展态势，运输安全保持稳定，客货运输持续增长，经营效益不断向好，铁路建设科学有序推进，科技创新成果丰硕，为深化公司制改革打下了坚实基础、创造了有利条件。

改制后成立的中国国家铁路集团有限公司由中央管理，是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司，承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。经国务院批准，公司为国家授权投资机构和国家控股公司。公司中文简称为“中国铁路”，英文全称为“China State Railway Group Co.,Ltd.”，英文简称为“CHINA RAILWAY”，英文缩写为“CR”。公司注册资本为人民币17395亿元，以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。原中国铁路总公司的债权、债务、品牌、资质证照、知识产权等均由改制后的中国国家铁路集团有限公司承继。