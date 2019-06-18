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京造智能指纹锁S11：三年质保/京东安装，618新低899元

2019-6-18 10:17:52来源：IT之家作者：番茄/实习责编：番茄/实习评论：

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京造智能指纹锁采用瑞典FPC半导体指纹模块，融合在把手，开锁方便。屏幕采用IML工艺，镜面质感且防划耐用（支持虚位密码）；进门模式可设置双重验证，密码/指纹/手机App自由组合，安全更有保障。

该锁可下发一次性密码，轻松应对朋友、亲戚、家政等突发情况。待机时间长，使用8节5号碱性电池，最长使用可达18个月，而当电量到达10%时，App以及面板处均有提醒（即便没电亦有备用充电口、或使用钥匙开启）。

该锁采用了无簧叶片结构C级真插芯，贯穿式结构安全可靠。室内把手下有防猫眼开锁键、以及机械反锁钮；双重轴承卡位设计、长久使用把手不松动，在旋转时拥有更好的手感。面板内设有防撬传感器，遭遇暴力撬动会发出强烈警示。

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