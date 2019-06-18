徕卡CEO：裁员100人，未来重心放在软件

相机市场日渐萎缩已是一件人所共知的事情，可在过去5年里徕卡一直逆市增长，今天年销售额超过了4亿欧元，其CEO Matthias Harsch在接受德国媒体透露了徕卡最新动态。

Matthias Harsch曾经是candidus合伙人之一，在2019年9月1日他接替了卸任的Oliver Kaltner，出任徕卡相机公司全球首席执行官。在接受德国媒体采访Mittelhessen中，他透露了不少徕卡新规划。

Matthias Harsch坦然承认徕卡错过了相机的第一次数码革命，致使百年企业走到了破产边缘，因此在面对第二次数码革命时，徕卡必须做好准备。

在第二数码革命中，仅从光学、机械制造是没法有效提升相机易用性、性能，软件变得更为重要，尤其人工智能技术的应用。在过去几年里，徕卡一直授权品牌给华为手机，华为获得了徕卡光学技术支持，徕卡也从中积累大量数字处理经验，并重组公司人员结构，在800名员工裁员了100人，招聘了40名程序开发人员，投入百万欧元的研发经费。

对于徕卡来说亚洲是一个非常重要的市场，徕卡1/3的收入来自亚洲市场。在亚洲市场最重要莫过于中国，在未来徕卡计划将中国门店增加到20到30家，这样徕卡全球门店数量将达到100家。