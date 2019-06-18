与尼康D5级别相当的旗舰无反要来了，会是尼康Z9吗？

还有一年多，东京奥运会即将开始，为了奥运会，各相机镜头厂商也在紧锣密鼓的准备推出各类更适合体育类摄影的器材。近日就有消息称，尼康将会推出与D5单反相机级别相当的旗舰级全画幅无反相机。

据了解，最近，尼康高管接受了日刊工业新闻的采访，表示尼康会推出一款旗舰级的全画幅无反相机，其级别相当于尼康单反相机里的D5，也就是说这一定是一款相当高规格的无反相机产品。不过目前还没有透露该款无反相机的具体发布时间，以及参数方面的消息。

虽然这次采访所获得的信息量不算多，但至少可以看出，尼康的高速旗舰无反相机是势在必行了。另外，从之前的谍报消息来看，尼康新的旗舰无反相机将会配备双卡槽设计，并可能最快在今年夏天正式公布研发计划，至于能不能在明年奥运会之前看到这款新机型，那只有那时候才会见分晓了。

可以说，每届奥运会不仅是体育界的盛会，在影像圈也是各家厂商竞赛的好机会。而现在已经有多个消息表示，各大厂商将会在明年的奥运会推出全新的高速旗舰机型，不管是单反领域，比如佳能1DXIII、尼康D6、索尼A9 Mark II等，还是全面新起的全画幅无反相机领域，如尼康Z9或会与目前的索尼A9抗衡，2020年的摄影界必然会有个全新的面貌，一起期待一下吧。