专访皮查伊：一个从没接触过电脑的孩子成长为谷歌CEO

6月17日消息，谷歌公司CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pich）在印度金奈长大，他儿时连使用电话的机会都很少，更不要提电脑或是互联网了。然而，正是在这样的成长环境中，他逐渐意识到了科技的力量。

为了装上一部电话，皮查伊一家等待了整整5年的时间。在家里终于安上了电话之后，他的邻居们经常会来他家“蹭电话”。

在接受CNN独家采访的时候皮查伊说到：“我家里的电话变成了公用电话。邻居们经常来我家给各自的孩子打电话。而在我看来，这部电话让我见识到了科技的力量和可能性。”

在拿到斯坦福大学奖学金并赴美求学之前，皮查伊没有自己的电脑。而在之后的时日里，他创造了历史。他从斯坦福大学顺利毕业，拿到了工程学学士学位，之后有在宾夕法尼亚大学沃顿商学院取得了MBA学位。

2004年，皮查伊加盟谷歌，在此之前他曾先后供职于Applied Materials和McKinsey两家公司。在谷歌期间，他曾担任过多个职位，包括Chrome浏览器产品负责人、谷歌的产品总监和安卓操作系统的负责人等等。2015年，他一跃成为了公司的CEO。

在被问道他是否相信“美国梦”依然存在的时候，皮查伊表示他依然认为美国是一片“充满机会的土地“。他说到：“我今天依然这么认为。但是我们需要非常努力，才能确保美国梦依然存在。”

皮查伊认为，留住美国梦的重要方式之一，就是确保来自其他国家的移民可以在美国找到获得成功的道路。一直以来，皮查伊都在呼吁美国国会保护所谓的“Dreamers”，并且为那些具有高技能的移民奔走呼号。

他说到：“如果你看看当前的科技行业就会发现，在所有领先的企业之中，很多都是移民所创立的。我们在技术方面的领先，来源于我们的一种能力，那就是吸引全世界最优秀的计算机科学家、人工智能研究者的能力。我认为这一点非常重要，我们必须继续这样做下去。”

皮查伊表示，成为谷歌的CEO是他“一生中最重要的机会“。但是这个职位并不是他主动争取而来的。他透露，当谷歌的两位创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）走到他面前，告诉他即将成为谷歌CEO的时候，他内心无比的惊讶。

皮查伊说到：“我那时正忙着开发各种产品。我完全没有预料到会发生这样的事情。“

在这个职位上，皮查伊遇到了一些非常困难的挑战，例如外界对用户隐私的担忧、公司内部性别歧视和种族歧视的问题，以及来自员工的抗议等等。为了说明隐私问题，他还不得不前往国会山参加听证会，提供证词。另外，他的公司还可能面临来自美国反垄断机构的调查。

他说到：“这是CEO工作的一部分，CEO还意味着‘首席道德官’（Chief Ethics Officer），因为科技对社会有着巨大的影响。在我看来，这是我的职责的基本组成部分。我认为，对于一家企业来说，道德感应该覆盖企业的所有层面。”

随着人们对于数据隐私的关心程度越来越高，皮查伊表示谷歌正在努力为用户带来更好的工具，让用户可以轻松地将自己的信息分享做到最小化，并且对于自己的数据能有更多的控制权。例如，该公司最近宣布他们将允许用户自动删除自己的历史位置信息和网络浏览活动信息。

他说到：“我认为，对于企业使用用户信息的方式，用户理解的并不够多。在很大程度上，我们给用户造成了太大的负担。”

在公司内部，皮查伊同样面临着巨大的挑战。去年，全世界各地的谷歌员工举行了一次“散步抗议”，他们不满公司内部的文化，许多员工认为谷歌的高管对公司内部出现的性骚扰和歧视问题采取了不闻不问的态度。

皮查伊表示，这次散步抗议让谷歌变成了一家更好的公司。他说到：“那时候公司没有做出正确的事情，而我们的员工选择明确地说出自己的想法。我认为这是我们公司文化中良好的部分，我们可以公开讨论一些事情，然后努力把问题解决，让公司变得更好。当你运营着一家规模巨大的公司时，我认为很重要的一点就是公司内部不能存在报复行为。在这个问题上我非常严肃。在监度这样的问题上，我们有着非常严肃的流程，这一点也很重要。”

皮查伊认为，在那次抗议之后，谷歌所做的最重要的决定，就是停止员工接受强制仲裁。然而，一些组织了那次散步抗议的员工认为自己遭到了报复。其中一位组织者于本月早些时候离开了谷歌。

在女性员工方面，皮查伊表示女性在工作的时候应该获得一种“非常包容”的工作体验。他说到：“关键是要对女性员工进行投资，在她们的职业发展上进行投资，为她们提供支持，这种支持要贯穿她们工作的始终。”

然而在提升女性员工数量和提升女性管理者数量方面，谷歌还有很大的提升空间。该公司最新发布的多样性报告指出，谷歌员工总数中女性员工仅占比33%，而在管理层中，女性管理人员在总数中只占比四分之一多一些。

2017年，一名名叫詹姆斯·达莫尔（James Damore）的员工写了一封很有争议的备忘录，他在这份备忘录中批评了谷歌的多样性政策。这名员工写到，女性由于“生物性“因素不适合在科技行业工作，而他的这个观点遭到了皮查伊的谴责。达莫尔之后被谷歌公司解雇，而他则声称自己在谷歌遭到了歧视，从而将谷歌告上了法庭。

皮查伊还说到，在谷歌工作期间，他学到的最重要的经验就是要倾听其他人的观点。

他表示：“自身的想法是不够的。你必须要倾听来自外界的观点，对于身边发生的事情，你也要保持开放的心态，从而去了解你的产品对别人造成的影响，然后进行学习，并且努力把产品变得更好。”