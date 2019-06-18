南京出台网约车新规，电动车续航里程增加到300公里

IT之家6月18日消息 近日，南京出台《网络预约出租汽车平台公司线下服务能力评价指南》（以下简称《指南》）。《指南》对网络预约出租汽车（以下简称网约车）平台公司的经营主体责任作了进一步明确。

据南京市交通运输局官网了解到，《指南》对网络预约出租汽车（以下简称网约车）平台公司的经营主体责任作了进一步明确，网约车平台公司应根据《指南》明确的规范，提升其线下管理服务水平，保障社会公众安全满意出行。

《指南》明确，网约车平台公司作为运营单位，应取得企业法人资格注册地省级交通运输主管部门出具的具备线上服务能力认定结果，并应在本市注册或在本市注册分公司。同时，按车辆运营规模分为一类、二类、三类运营单位。

《指南》对本市网约车车辆条件作了修改：原规定的电动车轴距不变，续航里程由150公里增加到300公里。

《指南》明确了网约车平台公司作为承运人应承担的责任。应当建立健全各项运营管理制度，并确保提供服务的车辆具备合法营运资质、驾驶员具有合法从业资格，且线上提供服务的车辆、驾驶员与线下实际提供服务的车辆、驾驶员一致，并及时清理不符合规定的车辆和驾驶员。

《指南》发布实施后，各网约车平台公司应进一步规范管理，在巩固线上服务能力的同时，提升线下服务水平，强化新业态的实体支撑，促进行业运营水平和服务能力的整体提升。