微信安全中心：将对使用违规外挂的账号进行处罚

IT之家6月18日消息 微信安全中心发文称，仍有部分用户使用基于Xposed、substrate等技术框架开发的第三方外挂软件，对微信的流程和数据进行了侵入，篡改微信客户端数据、逻辑，以实现恶意营销、欺诈等目的。对此，微信安全团队将做出限制功能直至限制登录等处罚。

以下是《关于打击"微信营销"外挂的公告》全文：

上周，微信安全中心发布了《开发、推广“数据精灵”外挂干扰微信运营法院一审判赔500万》，再次申明了微信严厉打击外挂行为的态度。近日我们发现，仍有部分用户使用基于Xposed、substrate等技术框架开发的第三方外挂软件，对微信的流程和数据进行了侵入，篡改微信客户端数据、逻辑，以实现恶意营销、欺诈等目的，对此，微信安全团队将进行专项清理并持续打击。

外挂软件利用（包括且不限于）Xposed、substrate等技术框架，向微信软件的进程空间注入控制等模块，对微信的功能和界面进行修改、添加恶意功能，严重损害用户权益，干扰微信正常运行，属于违法违规行为。

对于明确使用外挂功能的帐号，一经确认，微信安全团队将做出限制功能直至限制登录等处罚；对于多次违规者，将根据梯度处理原则加重处罚。此外，对于利用xposed、substrate等模块开发恶意功能，骚扰用户、破坏平台环境、非法获利的行为及其经营主体，微信还将保留一切追究其法律责任的权利。

不法商家基于 Xposed、substrate等技术框架开发的外挂软件中，包含且不限于以下功能：暴力加粉、消息一键群发推送、自动回复机器人、全球虚拟定位、微信群自动推广、微信号批量增删好友等，这些外挂功能滋生并纵容了恶意营销行为，大大提高了欺诈等团伙性质恶意行为发生的可能性，对正常用户造成了骚扰甚至损失，严重扰乱了平台的健康生态，存在严重危害：

▶ 微信外挂为恶意营销行为提供了便利条件，对微信的正常用户造成了骚扰；

▶ 容易被违法犯罪分子利用，用以发布不良信息、实施欺诈，助长了违法犯罪的发生；

▶ 未经腾讯公司授权，篡改微信功能，骚扰正常用户，破坏了微信平台的生态平衡和正常运营；

▶ 存在收集泄露用户隐私信息、盗取用户帐号密码等安全风险。

恶意功能示例

微信团队一直致力于打造绿色、安全、健康的网络环境，反对任何扰乱微信正常使用秩序的行为。对此类严重破坏用户体验的行为，我们将根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》持续进行严厉打击。

最后，我们再次呼吁，请用户珍惜自己的帐号使用权，为了你的信息安全和帐号功能正常使用，请不要使用任何形式的外挂软件，尤其是打着各类"微信营销""微营销"旗号但实际上在提供一些外挂服务或功能的。如果你曾安装或者还在使用外挂，请马上卸载。如果发现朋友圈、微信群里有人使用微信外挂软件，欢迎通过微信客户端及小程序“腾讯110”投诉，微信安全团队会对投诉内容进行核查，一经确认，将坚决处理。

也再次提醒，软件开发及经营者，请勿开发破坏微信软件系统数据的恶意程序 ，合理合法的提供相关服务。