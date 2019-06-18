不止看时间：天气预报、来电显示在这个智能时钟上都能看到

对很多人来说，现在有了智能手机后，什么都能在手机上完成，更别说是看时间这种简单的功能，所以像普通的手表、时钟等，大家的需求也越来越少。但真的已经到了不需要这些钟表的时候了吗？我看未必，毕竟你从手机上看时间，先要找到手机，然后解锁才能看到，但时钟这类，你抬头就能看见了，更何况，日前，+Style更是推出了一款与智能手机相结合的智能时钟，可不止看时间那么简单。

据了解，这款名为Glance Clock的智能时钟，表盘仍然是最简单的时针分针的两针为基础显示时间，而除此之外，它更能显示我们每天的日程安排和天气情况等。通过与智能手机蓝牙连接，时钟表盘上会以8X32点白色LED文本显示，或者以4X48点的RGB LED进行各种显示。

另外，该智能时钟可以代替闹钟使用，可以设定定时器。当我们将时间定好后，在表盘上会显示剩余时间，平时烧饭烧菜需要多少时间，定个时间，一看就清楚了。天气预报方面，可以显示气温、风力、湿度、大气压、降雨概率以及平均气温等内容。当手机上来电话的时候，智能时钟上也会显示来电通知，电话号码呈横向滚动。

Glance Clock智能时钟内置4400毫安电池，充电三小时，最长使用时间为两天，并配备了人体传感器和照度传感器，有银色和黑色两款可供选择。售价为26784日元，约合人民币1711元，对一个时钟来说不算便宜，但如果你习惯使用时钟，并乐意享受更多服务的话，那这个智能时钟还是比较适合。