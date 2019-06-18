精选装机清单推荐，千元起步到万元，总有一款适合你

进入6月，伴随着紧张的高考落下帷幕，我们也迎来了一年一度的618大促。往往这个时候也是装机的黄金档期。商家也在这个时候将硬件进行降价促销，再加上各平台的优惠券福利，在双重优惠的力度下，装机买硬件能够省下不少钱呢。

前几天收到众多网友的留言，希望能够推荐几款装机配置清单，希望在618期间买到“真香”的硬件后，打造一台性价比高的主机。今天笔者整理了几份装机清单，从2000元~万元不等，借此机会跟大家分享一下。

如何及时的获取硬件好价呢？首先就是下载张大妈APP软件，订阅相关硬件的促销信息，再就是将硬件加入购物车（以京东为例），订阅降价提醒，出现好价的时候就会收到推送了。前几天590系显卡出现过999元的车，可惜看到的时候晚了，这样的好价也是可遇不可求。好了，废话不多说，进入正题。

2000元档入门，办公游戏兼顾

在装机之前，首先我们要定位主机的用途，如果家庭使用，自己又不怎么喜欢玩游戏，平时多时看看视频，处理一些word文件之类的，对于这类用户，就没有必要推荐较高的配置，一般在2000元左右的就非常适合了。

考虑到办公和游戏之间的兼顾，且不用另行购买显卡，AMD的APU系列无疑成为最佳首选。这款R3 2200G自带Radeon RX Vega 8显卡，四核四线程，TDP热设计功耗为65W。性能方面可与因特尔的i3 8100相当，但比自家的2400G低一档，但是如果是基于APU的使用场景来看也大致够用，更何况目前板U套装有比较大的价格优势。如果后续升级独显的话，799元的铭瑄580是个不错的选择。

R3 2200G搭配华硕PRIME A320M-K主板目前售价仅千元出头。这款主板接口方面非常丰富，后续也可小幅升级。

当然用户可以选择档次稍高点的R5 2400G这款处理器，采用的是14nm的制造工艺，拥有4核心8线程，主频频率3.6GHz，最高可达3.9GHz。自带Radeon RX Vega 11最强核显，基本可以达到GTX1030的水准了，玩LOL，守望先锋等游戏完全无压力。不过板U的价格会有所上浮。

虽然组装的是入门主机，但是在内存选购上，也要考虑到品牌和稳定性，笔者推荐这款宇瞻的8GB DDR4 2666MHz内存条，宇瞻是老品牌，并且为用户提供了终身保固，可以说是售后无忧。

SSD固态硬盘选择一个240GB或者480GB的就够用了，系统跟应用分盘存放，既保证了系统的流畅，也保证了应用程序的运行。如今SSD价格已经跌到低谷了吧，很多品牌的SSD已经低于1元1G的价格了。240GB跟480GB相比，价格相差也就150元左右。

电源方面，这套配置整体功耗并不高，考虑到后续的硬件升级空间，配一个500W的电源足够用了。这款Tt 500W，80PLUS认证，并且还内置了RGB256灯效风扇，还有5年的保固时间，性价比很高。

机箱方面，找一个便宜点的，带个大侧透的就可以了。100元左右，符合这点要求的还是很多的。

4000中低端性价比主机

我们再将预算提升到4000元档，这价位的主机就能用上GTX1660显卡了，如果用铭瑄耕升的还能便宜点。倘若换成580，590显卡的话，还要便宜个600-300元左右呢。

AMD的R5 2600，虽然单核心略低，但是多核心领先不少，如果会超频的话，单核心超过9400f问题不大，加上使用3000内存，价格还能便宜200元左右。

CPU和主板的套装价依旧很诱人，Ryzen 5 2600搭配华硕的TUF B450M非常完美。这款主板在用料做工方面非常的扎实，6相数字供电，电感、5K黑金电容均由TUF认证定制，其中4相供给CPU使用，带Ryzen 5 2600妥妥的。此外这款主板的BIOS简单易用，还支持神光同步。

显卡方面，不差钱的话可选择GTX1660。如果本着省钱和性能兼顾的话，RX590 8GB版目前价格就很香，也最具性价比，前面开头说的999元的590的车，就是讯景这款显卡的车，可惜没能赶上。性能方面，绝大多数3D网游在1080P画质下全特效运行无压力，目前此款显卡还赠送150元的暴雪点卡，折算下来千元便可以入手。

固态可以考虑上M.2了，毕竟再好的SSD也比不上M.2。个人推荐这款海康威视256GB，当然也可选择512GB版本，400元出头的样子，毕竟大容量是未来的趋势。这款m.2固态采用的是群联的PS5012-E12（群联18年下半年量产的旗舰主控），NAND用的是东芝的64层堆叠TLC 3D-NAND颗粒。缓存用的是南亚的DDR3L 1600颗粒，单颗容量256MB。读写性能不比闪迪，西数的差。

阿斯加特Asgard对于部分人来说可能有些陌生，目前这个品牌的持有者是嘉合劲威集团，成立于2012年，在2013并购光威，同时和雷神之间有合作，属于国产新秀。不过近几年阿斯加特的势头凶猛，性价比和性能都不差，而且还带有RGB灯效，符合了“真香”的标准。

个人推荐安钛克VSK10全侧透机箱，主要看上了它全侧透散热强以及支持280mm规格的水冷排，显卡最长只是支持350mm，后续升级也有空间。顶部与前面板，可分别支持2个140mm和2个120mm散热扇。

电源可以选择好点的了，这款鑫谷600W 80PLUS金牌目前性价比就很高，金牌认证，日台系固态电容，即便是超频也能保证硬件稳定运行。并且还提供了三年质保。

5000元档，畅玩3A大作，win7死忠党

下面，我们将预算升级到5000元档，这个价位，处理器选用intel全新推出的九代酷睿主流型号i5-9400F。F系列无内置核显，需要配合独立显卡才可以使用。intel酷睿i5-9400F性能和8500接近，是由i7-8400阉割核显升级而来的。基于14nm制程工艺，原生6核6线程，默认主频2.9Ghz，最大睿频4.1Ghz，设计功耗65W，目前I5-9400F的售价比8500要便宜不少，而且性能相当。

主板方面，直接选用华硕全新推出的TUF B360M-PLUS GAMING S主板，一线品牌高品质做工，基于B360芯片组，采用M-ATX板型，主板上拥有4根内存插槽，配备全速M.2插槽，支持NVME M.2固态。

如果想要安装Win7系统，那么我们需要配置这款华硕全新推出的B365主板，支持Win7系统。配置中笔者推荐的是华硕TUF B365M-PLUS GAMING(WI-FI)主板，品质没得说，天生TUP电竞血统，基于B365芯片组，采用M-ATX板型，7相加强型数字供电,支持win7，神光同步，配置了3个M.2接口，而且还支持WIFI功能。接口方面也非常丰富，后续升级无压力。

在这个配置中，热衷于WIN7系统的选择后者TUP B365系列就可以了。相同i5-9400F处理器的情况下，更换下主板，获得了不同的人群需求，而且两款系列主板的价位相差也不是很大。

散热器方面，直接选用乔思伯CR-1000就可以了，自带PWM智能调速RGB静音风扇，配备全平台金属扣具，性价比很高，静音以及散热效果也非常出色。压制i5-9400F完全没问题。

在这个价位，显卡方面可以毫不犹豫的选择GTX1660系列显卡。在这个配置中，笔者推荐索泰GTX1660 X-GAMING OC HA这款显卡，价位在1499左右，符合预算的价格。而且索泰的这款显卡拥有出色的散热系统和静音效果，做工用料扎实，而且还有中文界面的显卡调整软件等，非常适合小白使用。

内存方面，笔者推荐这款科赋RGB灯条CRAS X DDR4 3200 8GX2套装，海力士的亲儿子，用料扎实，颗粒当然也差不到那里去。时序为16-18-18，3200频率运行稳定，据京东评价反馈，小超可上3600Hz，C17时序可上4000Hz。

固态方面直接上M.2固态，海康威视C2000 Pro这款M.2固态最近比较火爆，作用用料扎实，性能处于顶尖水平，618期间，450元左右便能入手512GB版本。

电源方面，个人推荐这款安钛克(Antec)VP500铜牌电源，台系电容，转换效率88%，内置12cm静音风扇，支持3年换新的售后政策。目前拥有48万用户好评，可见这款电源也是“真香”呢。

考虑到主板大小，显卡的尺寸，散热的布局，接口的扩展，以及外部空间的占用，这款安钛克（Antec）暗黑系-弑星者M（DP301M）正好满足的以上所有的需求。

7000元配置，让你轻松体验2K画质，玩转超频

到了这个价位，可以称得上发烧级别的入门配置了，7000元的预算，硬件配置也大幅提升。当然可追求的功能也更多，RGB灯效和超频也可以玩起来了。

依旧是出于性价比和性能方面的考虑，优先选择AMD锐龙7 2700X，这款U是目前A家处理器之中最强的桌面级型号之一，采用Zen+处理器架构，拥有更低的延迟。12纳米工艺打造，拥有8个处理器核心数量和16线程设计。比8700K 6核心12线程先进蛮多。处理器主频率为3.7GHz，超频频率4.3GHz；功耗105W。

依旧是选择板U套装，华硕的TUF B450-PLUS GAMING隶属于TUF电竞特工系列，采用军规级认证材料，支持华硕的Aura Sync RGB神光同步技术，支持各种Aura Sync兼容设备。套装价格折算下来，也就500左右的价格，性价比很高。

显卡方面可以上个RTX 2060Ti了，体验下光追效果也是不错的，定位高端级别，超GTX1070Ti显卡，性能介于GTX 1070 Ti与GTX 1080之间。显卡可以提升至RTX2070、RTX2080。

固态方面的选择，肯定是选择支持nvme协议的m.2固态为主，考虑到系统跟大型游戏的存储，这个价位可以上个512GB跟1T容量的M.2固态了。之前看了其他值友的分享，海康威视久而深深的种草了，性能甚至超过西数的SN750，而且用料也相当扎实。

十铨夜鹰系列RGB灯条DDR4 3200 8G×2的套条最近比较火，前几天价格降到了600元以内，由于过度火爆，经常处于缺货状态，建议蹲守上车。时序CL16-18-18-38，默认XMP下，稳定运行3200MHz是没什么问题的。值得一提的是这款内存条还支持AURA SYNC灯光同步，搭配华硕的TUF B450-PLUS GAMING可以灯光联动，岂不是美滋滋。

这个价位的装机预算，机箱可以有点追求了。这款安钛克夜行者DP501就很不错，配置了USB3.0接口，前面支持可以支持3把12cm风扇，或者2把14cm的风扇。顶部支持支持2把12cm风扇，和2把14cm风扇。水排方面最大支持360cm测水排。而且自带RGB灯效控制模块，同样支持支持AURA SYNC灯光同步。

电源方面可以考虑上个全模组金牌认证的电源了。这款艾湃电竞近段时间势头很猛，750W金品全模组，日系电容，目前售价+优惠券，399元便可入手，性价比可谓是相当高，而且还支持10年的超长质保。

散热器方面，个人推荐这款九州风神240水排，除了有好看的RGB灯效，而且散热性能和静音效果都非常出色，目前439便可入手，也是非常超值了。

万元配置，打造全能型主机

主机到了万元的预算，可谓是土豪级别了。硬件配置的选配空间就更大了。主要体现在板U套装和显卡的升级。这个价位主要是针对对游戏方面有着极致追求的用户而打造的。4K画质，玩转超频妥妥的，属于全能型级别了。

万元的预算，追求极致的游戏体验，Intel阵营无意识最好的选择了。九代酷睿i7-9700K相比i7-8700K性能提升不是很大，不得不佩服Intel挤牙膏的技术了，而且价格相对较贵没什么优势。既然是追求极致的游戏体验，i9-9900K直接一步到位。可通吃目前几乎所有的3A大作，而且还有超线程支持。为了CPU提供更好的散热条件，配置中选用了九州风神堡垒360 CPU水冷散热器幻彩RGB版。

主板方面，对于九代i9-9900K高端处理器，选用高端主板Z390无疑是最佳搭配。笔者推荐这款华硕TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI)主板，使用了通过军规认证的TUF电容、电感以及晶体管，采用9相供电设计，搭配有着金属拉丝表面设计的散热装甲，让使用寿命大大增加，同时又保证了CPU的稳定运行。

显卡方面，有多个方案可选。首先依旧是索泰GTX 2060毁灭者HB显卡，是目前2060系列中价位价位比较便宜的一款了。频率也最低，不过依旧可以体验下最低标准的光追效果。另一款就是迪兰的RX VEGA56 8G X-Serial战神了，性能相比GTX 2060差别不大，2K画质全特效都能流畅运行。选择后者的话，价格还能便宜个300左右。如果一切追求性能的话，GTX2070和2080系列是最好的选择，当然整机预算下来也要近15000千元左右了。

m.2固态依旧选用这款海康威视的C2000 Pro，采用群联PS5012-E12主控和东芝原厂3D-NAND颗粒，通过值友的测评来看，性能方面在目前的高端PCIE NVMe SSD中已经达到了顶级水平。

内存方面可选用芝奇幻光戟的这款3600频率的内存条，搭配i7-8700K使用的话，高频内存条还是很有必要的。

机箱方面可选用这款Tt挑战者H3，大钢化玻璃侧透，双USB接口设计，钢板厚度达到了0.8mm，支持6把散热风扇安装，显卡最大支持360mm。

电源方面，650W没什么问题，金牌全模组，并且支持10年换新代修的超长质保，售后无忧，而且笔者目前也在用这款，静音效果也非常棒。

写在最后：

618的好价也多是集中在午夜零点，中午10点这个时间段，不过也有好价，临时开车的。目前Ryzen锐龙3代已经发布，7月7日将正式发售，等新品的话，价格没有优势。Ryzen锐龙2代目前售价性价比较高，多数处于清仓阶段，3500-6000元装机价位最为合适。隔年再用锐龙3代，其他硬件也无需更换，也是最省钱的方案。不过话又说回来了，早买早享受，晚买享折扣，有好价就上吧。