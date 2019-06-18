中国电信荆瑞泉：综合承载可大幅降低网络建设成本

C114讯6月18日消息 在日前召开的“2019中国光网络研讨会”上，中国电信智能网络与终端研究院专业专家荆瑞泉发表了“面向5G的综合承载城域光传送网”的主题演讲。

荆瑞泉认为，综合业务承载需求正引发城域传送网的变化。主要体现在，5G&云业务的发展催生城域网核心节点的增多，核心节点间流量增大，调度量增大，需要灵活的光层调度。另外，高带宽、低时延需求将推动WDM/OTN设备下沉城域网边缘，网络节点数量将大幅增加，从几十个发展到几百个。与此同时，光层网络节点数量增加，成本问题不容忽视，而综合承载可以降低网络建设成本。

荆瑞泉指出，初步估算接入汇聚点带宽的需求，5G回传接入基站数量达到20-60个，单站平均带宽为2G，带宽收敛比2:1，带宽需求为20G-60G；另外，OLT上行（8K视频）带宽需求为84G；专线需求则在10G-20G。合计总体带宽需求初期在100-200G，后期将达到200-400G。

面对这些带宽需求，荆瑞泉认为，采用光纤直驱方式存在消耗光纤，距离受限，成本高等问题，建议将WDM/OTN下沉到接入汇聚点（即综合业务局站）以实现综合业务承载。另外，在接入层网络节点一般按照不同的业务类型（5G、专线等）按需部署。与此同时，考虑到网络规模大、带宽需求和距离等因素，建议采用低成本WDM（如N*25G/100G WDM）技术。

在承载技术方案方面，荆瑞泉表示，主要是基于P-OTN的中/回传承载技术方案，以及基于OTN/WDM的5G前传方案。据介绍，目前已经验证了用于5G中回传承载的P-OTN设备在三层功能和性能测试方面基本符合技术规范要求，达到了进入下一阶段5G中回传承载现网试验的要求。

此外，对于面向城域综合承载的M-OTN，作为OTN技术的优化和扩展，其目标是提供低成本、低时延、低功耗的以5G为主的综合业务承载方案。目前，M-OTN提案已经获得国内外十余家公司联署，代表了行业的共识。相关标准也在ITU-T正常推进，以M-OTN G.709.25-50标准为例，初期主要面向灰光接口，不需要支持绑定，并采用类OTUk帧格式，定义高速率和低速率两种接口；另外在接口方面，主要针对现有OTN接口优化，考虑通过组合功能（compound function）简化设备的管理和呈现，并将在ITU-T SG15 Q11和Q14推动标准化。

另外，对于目前主要应用于城域接入层或城域汇聚层的低成本WDM的发展，从目前来看，对于100G速率应优选相干技术路线，DWDM，引领产业链成熟和降成本，目标<1000美元/100G模块；对于25G/50G速率，应该专注于非相干技术路线，重点关注PAM4调制，积极引领产业链成熟。荆瑞泉建议，近期可考虑引入低成本25G/50G速率CWDM/LWDM应用，远期看好低成本100G相干光模块。

荆瑞泉最后还提到了开放式传送网架构。据介绍，开放式架构目标是解决现有单厂商解决方案的厂商锁定问题，提高组网灵活性和新业务提供速率，降低网络成本。主要特征包括光电分离，软硬分离，开放接口和Transponder模块化。目前现有的典型项目包括OpenROADM和ODTN。不过由于骨干WDM性能要求高，光接口标准化程度低，以及ROADM光层路由计算复杂和波长冲突问题，开放式传送网仍存在不少技术难点。