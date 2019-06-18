内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

watchOS 6：“噪音”应用如何保护你的听力

2019-6-18 14:17:51来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫/实习评论：

watchOS 6中最新的功能之一是“噪音”（Noise）应用，当用户处于可能损害您的听力的嘈杂环境中时，它会向Apple Watch发出警报，那么这项功能是否实用呢？我们现在就来看看。

在手机端和手表端都更新到最新版本后（iOS 13目前已发布二测），用户将会在iOS的Apple Watch配套设置——watchOS应用中看到一个新的“噪音”选项。在此菜单中，你可以根据自己的喜好配置噪声阈值，并根据世界卫生组织的数据进行选项。

例如，如果选择80分贝，当声级超过该限制时收到通知。默认情况下，应用程序会在声级超过90分贝时发出提醒通知。根据世界卫生组织的标准，每天暴露在不同噪音声级的环境内一定时间，人的听力即会受到损害：

• 80分贝：约5小时/天

• 85分贝：约2小时/天

• 90分贝：约30分钟/天

• 95分贝：约10分钟/天

• 100分贝：约3分钟/天

当环境的噪音达到阈值时，Apple Watch会发送推送通知，通知您处于可能影响听力的嘈杂环境中。手表还会监控环境噪音并记录曝光持续时间，当Apple Watch检测到分贝水平上升到可能会影响用户听到正常声音的程度时，它可以通过敲击震动来通知，以引起足够的注意。

用户也可以使用该App随时检查环境噪音级别。应用中设计有一个实时更新的条形图显示环境的噪音级别。在图表下方显示对声音级别的建议：比如长期接触不会损害听力，或者应该采取使用保护措施。

噪音应用还支持复杂表盘功能，支持在表盘实时查看有关环境噪音级别的实时更新，在噪音环境中抬腕就能看到噪音水平是否超标。

这项新功能是Apple Watch健康跟踪功能的一个非常好的扩展，为那些不会意识到嘈杂音乐和噪音的长期影响的人提供有用的通知。需要注意的是watchOS 6目前可在开发者测试版中使用，并将于今年秋季正式推送，兼容Apple Watch Series 1，Series 2，Series 3和Series 4。但噪音应用仅适用于Apple Watch SeriesS 4。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple Watch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有