watchOS 6：“噪音”应用如何保护你的听力

watchOS 6中最新的功能之一是“噪音”（Noise）应用，当用户处于可能损害您的听力的嘈杂环境中时，它会向Apple Watch发出警报，那么这项功能是否实用呢？我们现在就来看看。

在手机端和手表端都更新到最新版本后（iOS 13目前已发布二测），用户将会在iOS的Apple Watch配套设置——watchOS应用中看到一个新的“噪音”选项。在此菜单中，你可以根据自己的喜好配置噪声阈值，并根据世界卫生组织的数据进行选项。

例如，如果选择80分贝，当声级超过该限制时收到通知。默认情况下，应用程序会在声级超过90分贝时发出提醒通知。根据世界卫生组织的标准，每天暴露在不同噪音声级的环境内一定时间，人的听力即会受到损害：

• 80分贝：约5小时/天

• 85分贝：约2小时/天

• 90分贝：约30分钟/天

• 95分贝：约10分钟/天

• 100分贝：约3分钟/天

当环境的噪音达到阈值时，Apple Watch会发送推送通知，通知您处于可能影响听力的嘈杂环境中。手表还会监控环境噪音并记录曝光持续时间，当Apple Watch检测到分贝水平上升到可能会影响用户听到正常声音的程度时，它可以通过敲击震动来通知，以引起足够的注意。

用户也可以使用该App随时检查环境噪音级别。应用中设计有一个实时更新的条形图显示环境的噪音级别。在图表下方显示对声音级别的建议：比如长期接触不会损害听力，或者应该采取使用保护措施。

噪音应用还支持复杂表盘功能，支持在表盘实时查看有关环境噪音级别的实时更新，在噪音环境中抬腕就能看到噪音水平是否超标。

这项新功能是Apple Watch健康跟踪功能的一个非常好的扩展，为那些不会意识到嘈杂音乐和噪音的长期影响的人提供有用的通知。需要注意的是watchOS 6目前可在开发者测试版中使用，并将于今年秋季正式推送，兼容Apple Watch Series 1，Series 2，Series 3和Series 4。但噪音应用仅适用于Apple Watch SeriesS 4。