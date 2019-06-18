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中国国家铁路集团有限公司门户网站正式上线运行

2019-6-18 14:55:12来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月18日消息 据中国铁路官方消息，2019年6月18日，中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司。公司互联网门户网站同步改版上线运行，网址为www.china-railway.com.cn  。网站支持中文简体、中文繁体浏览，同时开通英文版和手机版网站。

▲中文简体版网站

中国国家铁路集团有限公司有关部门负责人介绍，公司互联网门户网站功能定位为：塑造铁路形象的重要阵地、发布铁路信息的聚合平台、提供铁路服务的权威入口、铁路各类门户网站的矩阵联盟。

▲中文繁体版网站

网站设有“公司介绍、新闻资讯、运输经营、国际合作、科技创新、铁路文化、为您服务”七个一级栏目和“公司简介、要闻速览、旅客运输、货物运输、铁路建设、中欧班列运输、科研平台、铁路榜样”等37个二级栏目，并设公众信箱。

▲英文版网站

浏览网站，可以了解中国国家铁路集团有限公司基本概况、客货运输主要服务产品、铁路建设、科技创新、“走出去”工作等主要情况，查询铁路法规、铁路技术标准和相关数据，一键进入12306、95306、铁路建设工程网、铁路物资采购商务平台等铁路服务网站和铁路系统各级门户网站，同时链接微信、微博、客户端等铁路新媒体平台。

▲手机版网站

中国国家铁路集团有限公司有关部门负责人表示，衷心感谢社会各界对中国铁路事业的关心支持，网站上线运行后，我们将不断丰富内容，优化栏目设置，努力为公众提供优质服务和良好体验，欢迎广大网友提出宝贵意见。

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关键词：中国国家铁路集团网站

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