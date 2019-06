MIT论文解析：“好用”的自动辅助驾驶背后，是牺牲了“安全”吗

保守来看,可能我们与真正意义上的自动驾驶汽车,还隔着几十年的距离。在此之前,人机共驾可能会成为一种常态,人类不仅要参与到实际驾驶中,同时还要扮演“监察员”的角色,牢牢盯着人工智能系统的运行。

但正是这样的“常态”,却一直是自动驾驶行业的“沼泽地带”。

在自动驾驶过程中出现突发状况时,如何让驾驶者及时且安全地接管控制汽车是一个汽车行业争论已久的难题。而这也正是行业内称作L3级别自动驾驶、甚至是L2级别自动辅助驾驶急需解决的问题:用户到底该不该信任这一类“人工智能辅助的驾驶系统(AI-assisted driving system)”?

其实业界针对自动化场景下人类行为的研究已经有超过70年的历史了。之前的研究表明:人类在交出控制权很长一段时间后,会自然地对可信赖的自动化机器产生过度信任的感情。

于是,如何平衡用户信任和风险,成为了众多车企和自动驾驶公司的“抉择”。这迫使很多车企直接越过沼泽,放弃了这种中间状态的“L3级别自动驾驶”——“与其在技术不成熟时把责任转嫁到消费者身上,倒不如真正踏实的致力于直接实现完全自动驾驶汽车。”

但是依旧有很多辅助驾驶功能带来的体验让用户“上瘾”,包括能够不断升级的特斯拉Autopilot 系统。

其实针对Autopilot 的安全性问题,业界对特斯拉颇有微词。上月,美国国家交通安全委员会(NTSB)发布的调查报告显示,3月份发生在美国佛罗里达州的一起特斯拉致死事故中,车祸发生时Autopilot 处于激活状态,且驾驶员双手并没有放在方向盘上。尽管特斯拉官方也一直在强调,Autopilot 属于辅助驾驶系统,开启后驾驶员仍要手扶方向盘保持注意力集中。但事实上,之前很多起致死事故中,车主几乎都处于“拖把”的状态,完全将生命交给了一套功能仍有待完善的智能机器。

▲错误的特斯拉Autopilot 系统使用示范 | 网络用户

“我们接受批评和建议,不过我们做的所有决定都是处于为客户最佳体验的考虑。”在今年第一季度的电话会议上,Elon Musk解释说,“这些严重事故大部分都发生在经验丰富的驾驶员身上,这种盲目自信容易让人放松警惕,导致了悲剧的发生。”但Musk始终坚信自己的观点:“Autopilot 比任何传统汽车更加安全。”

针对这样的行业难题,MIT花费三年时间,以上亿条的实验数据来说明、讨论和进一步拆解“信任”与“分险”以及“警惕性”之前的关联。这项研究的论文已经公开发布(下载地址:http://t.cn/ECAfpUp),文中详细记录了该实验的背景、操作方法、结论,同时对该研究存在的局限性进行了探讨。极客公园对其中的重点内容进行了梳理,下面和大家逐一分享。

MIT的“信任系统”

早在2016年,麻省理工学院交通与物流中心的工作人员开始了一项特殊的针对自动驾驶技术的研究。通过搜集大量真实驾驶数据,利用深度学习算法进行分析,目的是探明人类与AI的互动机制,即“如何在不断提升道路安全的同时不牺牲驾驶的愉悦性”。

研究对象涵盖了21辆特斯拉车型(Model S和Model X),2辆沃尔沃S90,2辆路虎揽胜极光以及2辆凯迪拉克CT6。MIT的工作人员要搜集的是这些车辆在自然运行状态下的驾驶数据,时间分为两个阶段:长期(驾驶时间超过1年)和短期(驾驶时间为1个月)。

▲实验中使用的不同车型,绝大多数为特斯拉Model S、Model X | MIT

这些车辆都经过了小规模的改装,额外加装了三个摄像头(一个用来监控驾驶员的面部特征,一个用来采集驾驶员的肢体语言,另一个主要搜集的是车头正前方的道路环境信息),除了这些摄像头提供的高分辨率视频流外,研究人员还会对来自IMU、GPS、CAN总线信息等数据进行记录,通过不断开发新的方法来分析这些海量数据。

目前这项研究仍在继续中,参与人数达到了99人,总行驶天数11846天,累积里程40多万英里,共搜集视频帧数55亿条。

而背后支撑这项研究的技术,是一套由MIT工作人员自行打造的软硬件系统RIDER,又叫做“实时智能驾驶环境记录系统”,由它来进行数据的搜集和整理。这套系统除了有着灵活的硬件架构外,同时集成了大量的软件框架,能够将搜集到的传感器数据,借助GPU驱动的计算内核进行分析,最终得到自动驾驶场景下关于人类驾驶员行为的信息。

下面这张图可以帮助我们更好地理解从原始数据采集到最终信息输出的整个过程。其中高级别的步骤包括:1)数据整理和同步;2)自动或半自动数据标注,语义解读和信息提取;3)整体分析和视觉输出

▲实验中从原始数据采集到最终信息输出的整个过程 | MIT

值得一提的是,MIT团队在这项研究的基础上还单独针对Autopilot系统进行了考察,目的是探究用户在使用Autopilot过程中是否会出现功能性警惕(functional vigilance)倒退的情况。

研究人员通过概念化的方式对“功能性警惕”这一指标进行了评估。它衡量的是驾驶员在使用Autopilot过程中的自我管理能力,比如何时何地选择开启这项功能,同时也清楚了解手动接管车辆的时机。

目前根据对数据分析的结果得知,尽管驾驶员开启Autopilot行驶的里程占总里程数的34.8%,但他们保持了相对程度很高的功能性警惕。这个结论是基于对18928次Autopilot系统脱离情况的标注得出的,通过一定量级的采样证明了人类驾驶员在使用类似Autopilot这种人工智能辅助的驾驶系统时,对一些具有挑战性的场景依然能够及时做出反应。

▲传统研究驾驶员警惕性与MIT提出的“功能性警惕”的区别 | MIT

MIT这项实验的主要目的是借助对搭载Autopilot特斯拉车型产生的真实驾驶数据进行分析,说明人机交互中常见的警惕性减退模式在AI辅助驾驶(AI-assisted driving,也叫做L2级自动驾驶,半自动驾驶等)并非固有的现象。这其中重要的意义在于,对企业在设计类似的基于人工智能的驾驶辅助系统时可能会有帮助,使驾驶员不会对机器过度信任,从而引发警惕性大幅降低的情况发生。

在论文的摘要部分,MIT的工作人员表示,“希望这项研究能够引起业界的讨论和进一步的深入观察。即针对驾驶辅助系统设计和应用中,某些功能是如何对参与其中的人类驾驶员形成影响的。以及我们在使用类似技术时如何既能够保持与机器良好的协作性,同时不影响自己作为驾驶主体的警惕性和控制能力。”

耗时3年多的实验意义何在?

MIT的整个研究是建立在人工智能以及机器人系统快速发展的全球化背景下进行的。就汽车而言,如何保证AI应用能够最大限度地提升驾驶安全并有效改善出行体验,而不是增加风险,这是关键。而解决类似问题的核心在于要对人工智能辅助驾驶场景下的人类行为有更深入的理解,对驾驶员保持警惕性的能力进行充分评估,进一步加深对机器局限性的了解。

因为在一个充满不确定性的世界里,平衡信任和风险至关重要,分秒之间的判断失误就可能导致灾难性后果的发生。

这项研究的着眼点是特斯拉的Autopilot系统。按照美国汽车工程学会SAE给出的定义和标准,它属于L2级自动驾驶系统,在人类驾驶员的监管下能够实现一定程度的自动驾驶。不过为了避免过度解读引起误解,MIT的工作人员在论文中舍弃了“自动驾驶”和“自动化”这样的字眼,给予其“人工智能辅助的驾驶系统(AI-assisted driving system)”的定义,是为了说明Autopilot现阶段并不具备“全自动驾驶能力”,是一套始终需要人类监管的驾驶辅助系统。

由于特斯拉属于大规模量产的车型,因此Autopilot是目前个人使用率最高的驾驶辅助产品,它自然也成为研究和了解人类与AI交互模式最合适的对象。参与实验的特斯拉车型(Model S和Model X)具备多种高级驾驶辅助功能,但这项研究主要以自适应巡航(Traffic Aware Cruise Control,交通感知巡航控制,简称TACC)以及车道保持(Autosteer,自动转向)功能为主,也就是说,特斯拉能够在三种模式下驾驶:1)手动模式;2)TACC;3)Autopilot(TACC和Autosteer同时开启)。

在数据采样期间,由于特斯拉新一代FSD自动驾驶芯片还未发布,因此实验车型搭载的分别是HW1.0和HW2.0的硬件系统。其中HW1.0包括了雷达的传感器融合,超声波传感器以及由Mobileye开发的单目摄像头系统;而HW2.0有8个环视摄像头,提供车身360°的环境感知能力,探测范围在250米,12个升级的超声波传感器和1个前向雷达。参与数据采集的21辆特斯拉中,有16台搭载了HW1.0,剩下的5台是HW2.0。

截止到目前为止,从特斯拉2015年10月启用Autopilot开始,目前在该系统运行状态下特斯拉车型的总行驶里程数已经超过了10亿英里。不过即使拥有如此庞大的里程数据,我们对Autopilot系统在“何时、何地、以何种方式与人类进行互动”这些信息几乎知之甚少,所以MIT的研究人员希望借助真实世界的数据进行更客观、更有代表性的分析。

前面已经提到了,MIT的团队提出了一种评估驾驶员“功能性警惕”的方法,通过概念化的方式衡量驾驶员在使用Autopilot过程中的自我管理能力,比如何时何地选择开启这项功能,同时也清楚了解手动接管车辆的时机。而评估驾驶员在Autopilot系统开启后对一些具有挑战性场景的反应能力时,研究人员专注的是“棘手场景(tricky situation)”,即如果不注意的话,可能会导致车辆损害以及人员伤亡的场景。

通过对8682起因遇到“棘手场景”而导致Autopilot自动脱离的情况进行分析研究,结果表明驾驶员在使用Autopilot过程中依然保持着很高程度的警惕,而符合这种情况的里程数占数据总量的34.8%。这种对驾驶员何时、何地自主选择使用Autopilot能力的考察也是传统方法研究驾驶员警惕性与MIT提出的“功能性警惕”的一大区别。

这项研究最终得出两个结论:

▲表I-实验人员对Autopilot的脱离次数进行标注 | MIT

MIT这项研究使用的数据来自于21辆搭载了Autopilot系统的特斯拉车型,总行驶里程达到了32.3384万英里。这些车型均为私人所有,除上面提到的改装部分外,MIT的团队没有对这些车辆的行驶范围,Autopilot开启时间以及驾驶方式做任何限制,也没有提供任何建议和指导。如下图所示,该数据集中涵盖的大部分的行驶区域位于大波士顿和新英格兰地区,同时额外增加了从马萨诸塞州到加州和佛罗里达州的行驶数据。

▲红色代表了手动模式下车辆的形势轨迹,而蓝色代表了Autopilot模式下车辆的行驶轨迹| MIT

在人工标注数据的过程中,工作人员需要同时观看来自三个摄像头采集的视频数据,而Autopilot相关系统的状态,车辆的运动学特征以及其他相关信号则采集自一条CAN总线输出的信息。而整个数据集中,包含了2.6638万条关于Autopilot使用情况的“时间戳”。这里一个Autopilot时间戳的定义为,从驾驶员开启Autopilot算起到因人为或系统原因脱离为止的一段时间。而本项研究中针对“功能性警惕”的分析则重点集中在这个时间戳前5秒后10秒的数据部分。

此外,要对驾驶员的“功能性警惕”进行评估还需要对造成Autopilot系统脱离的“关键事件(critical events,简称CE)”进行统计。MIT的研究人员将其分成四类:CE1、CE2、CE3、CE4,其中对各自的定义如下:

我们能发现些什么?

1.模式使用情况

如下图所示,数据集中覆盖了32.3384万英里的总行驶里程,其中有11.2427万英里是在Autopilot运行工况下完成的,换算成相应的比例则是34.8%的里程以及15.1%的运行时间。从这两个数字可以看出Autopilot的使用频次非常高,驾驶员通过使用这套系统获得了相应的价值。相反,TACC功能的开启时间只有3%,因此在MIT的研究中,忽略了对该工况的分析,主要精力放在了手动和Autopilot两种模式下的对比,因为它们构成了97%的使用时间。

就目前观察到的Autopilot系统的脱离情况来看,目前Autopilot仍处于技术发展初期,还具有不完善的地方,而它现在表现出的可依赖性决定了人类驾驶员对其产生的信任以及表现出的功能性警惕程度。

▲试验车辆在手动、TACC以及Autopilot工况下的使用时间及行驶里程 | MIT

2. Autopilot运行时驾驶员的“功能性警惕”表现

在MIT这项研究中,对“功能性警惕”的衡量,需要考察的是驾驶员能否及时有效地探查出CE1和CE2这两种“关键事件”的发生。

在被标注的18928个Autopilot时间戳中,有8729个被贴上了“棘手场景”的标签,具体详情请查看表I的描述。而针对这个问题的分析,主要目标是得到标注了“应对棘手场景太迟”信息的时间戳数量。这些时间戳指的是没有探查出或者对“关键事件”反应太慢,进而导致驾驶员“功能性警惕”大幅减退。从表I提供的信息来看,在MIT研究的数据集中,并没有类似的情况出现。

表II对“棘手场景”以及引起Autopilot系统脱离的频次进行了说明。“出现了一条弯道”是对系统脱离最常见的预判理由,而“车辆离车道、墙或者另一辆车太近了”是主动脱离系统最常见的原因。

这项数据分析得出的结果对今后人工智能辅助的驾驶系统的设计具有重要的指导性作用,毕竟这类产品的目的是高效应对那些人类驾驶员认为“棘手”的驾驶场景。

▲表II-对“棘手场景”的分类以及因主动脱离Autopilot系统的情况中这些场景的发生频次 | MIT

“不要因为美好的事物不够完美而反对它”

在对Autopilot的模式使用情况以及驾驶员“功能性警惕”进行评估分析后,MIT的研究人员发现,在考察的数据集中,用户使用Autopilot的频次非常高,但并没有对这套系统产生过度依赖从而导致功能性警惕的大幅衰减。他们针对这样的结论提出了两个原因的假设:1)探索性的心理;2)产品功能仍有待完善。后者可能是导致出现我们观察到的驾驶员行为的重要原因。

从数据统计上来看,驾驶员平均每9.2英里就会遭遇1次“棘手场景”,在这种情况下,驾驶员能够提前预知何时、何地会出现这种“棘手场景”或者及时脱离Autopilot系统,这占据了总行驶时间的90.6%。在其他4.5%的情况中,驾驶员能够对系统脱离或“棘手场景”立即作出反应,这充分表明了他们的“功能性警惕”程度非常高。

下面我们对上述两个假设的原因做分别详细的说明:

1)探索性的尝试

在MIT研究的数据集中,绝大多数Autopilot运行的时间和区间都是在高速公路上自由行驶产生的,但也有部分Autopilot的脱离记录发生在普通道路上(比如没有限速要求等的区域)。这可能说明了用户一般情况下都会去探索类似系统在“设计运行区域”(opertioanl design domans,简称ODD)之外场景工作的能力。这种通过探索学习的方式可能会让用户更深入地了解类似驾驶辅助系统能力的局限性,进而用于应对论文中描述的各种“棘手场景”。

而之所以提出这种假设,是基于MIT团队与特斯拉车主的讨论以及通过真实道路驾驶数据的分析得出的。未来通过更大量的数据以及进一步的分析,这个假设很可能会得到进一步验证,但也有可能会被推翻。

2)产品功能仍有待完善

就目前业界获得的共识,作为一种基于人工智能技术打造的驾驶辅助系统,Autopilot并非有足够的能力来应对驾驶过程中可能发生的任何极端事件。从MIT研究的数据来看,46.2%的系统脱离是因为人类驾驶员预料到或因为遭遇了“棘手场景”发生的,而换算成相应的比率,在Autopilot运行过程中,这种类型的脱离情况平均每9.2英里就会发生一次。这意味着Autopilot系统经常会变得“不靠谱”,需要人类驾驶员及时进行接管。因此从工程角度出发考虑,基于这样的数据,今后的产品应该要将这种“失误率”降得更低才行。

简单来说,驾驶员知道Autopilot并不完美,以及驾驶员在尝试Autopilot更多的使用场景,此两种情况都让驾驶员格外专注。这才使得驾驶员的“功能性警惕”并未出现大幅衰退。换言之,“不要因为美好的事物不够完美而反对它”。

一套表现出色的AI辅助驾驶系统可能还达不到99.99…%的完美,但首先企业应该清楚地认识到它的不完善性,并将这个认识完整的传递给消费者,并持续改进迭代使其朝着更完美的方向发展,这才是设计产品应该有的逻辑。

Autopilot们,前路何方?

尽管MIT的这项研究表明,在Autopilot使用过程中,人类驾驶员的“功能警惕性”并未出现大幅衰减。然而我们可能还是不太清楚类似Autopilot这样的基于AI的驾驶辅助系统该如何设计,才能最大程度优化“功能性警惕”的表现。

MIT的研究人员认为有两条建议可能会对驾驶员“功能性警惕”框架的管理产生潜在的有益影响,详细内容见下图。

▲两种对现有“功能性警惕”框架的扩充方式| MIT

1)第一种是建立反馈闭环的机制。

它包括了对驾驶员状态感知和管理的概念,允许机器对作为整套系统监管者的驾驶员进行监控,在探测到功能性警惕减退,注意力不集中或任何偏离合理表现的行为时给予警告。而要实现这样的监管,可以采取在方向盘上加装传感器或增加基于摄像头的驾驶员监控系统DMS(例如凯迪拉克的Super Cruise就配备了类似的技术)。

▲MIT实验中通过安装朝向驾驶员面部的摄像头对其进行更好的监控 | MIT

2)第二种是配置额外的感知控制系统。

通过增加第三方的系统作为对车辆主要自动驾驶系统的监管,在主驾驶系统提供感知和决策功能的同时,一旦出现异常能够及时提供冗余保护。

总的来说,这两种MIT提出的建议互相配合,目的是为功能性警惕框架中人类和机器的表现进行更好的管理。此外,这也有助于在驾驶过程中遇到CE4这类“关键事件”时,能够提供额外的保护。因为受限于实验数据库样本数量的限制,目前还没有监测到该事件的发生,但在真实道路环境中CE4这种情况是存在的。

所以MIT的工作人员认为这项研究同样存在着一定的局限性,譬如无法基于实验的分析来说明Autopilot这套系统的安全性如何,因为需要对碰撞相关的数据进行分析,也就是说目前的数据量还不够。此外,他们认为类似DMS这种注意力管理系统如果能在“功能性警惕”框架上进行应用的话,是能够鼓励驾驶员更专注于道路交通状况的。

不过特斯拉CEO埃隆•马斯克可能并不这么认为。他在与MIT的助理研究员Lex Fridman进行一场线上对谈时是这么说的:

If you have a system that's at or below a human level of reliability, then driver monitoring makes sense. But if your system is dramatically better, more reliable than a human, then driver monitoring does not help much.

“如果这套驾驶辅助系统和人类一样可靠,或者说还不如你,那么驾驶员监控系统DMS的存在是必要的。但如果你使用的是Autopilot,它太棒了,比人类都要靠谱得多,所以特斯拉的车上并不需要安装DMS。”