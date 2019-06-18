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空客利用微软AR技术提高其飞机生产效率

2019-6-18 15:04:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月18日消息 随着时间的推移，微软的虚拟和混合现实计划逐渐从消费领域中脱离出来，更注重企业用户。现在，空中客车也在利用微软的AR技术，以提高其飞机生产率。

空中客车公司在其运营的最初40年时间内总共制造了10,000架飞机，其目标是在未来20年再建造20,000架飞机，也就是产量翻两番。空客已经确定了超过300个可以利用HoloLens 2和Azure混合现实的案例，包括工人腾不出手来但需要不间断地获取教学信息的情况，AR还将使工作人员能够“无需实际的飞机或部件”接受培训。

空客工程执行副总裁Jean-Brice Dumont说：“未来几年我们面临的挑战是如何更快地制造更多的飞机，为此我们需要让我们的工人能够更好地装备，并且能够更有效地完成他们的工作。我们需要提高标准。面对这一挑战，我们打算大力使用混合现实，这就是我们与微软合作的原因。”

空中客车已经在AR应用中看到了显着的成果，Dumont称，“人为错误的程度显着降低，而在航空航天领域，提高质量就是提高安全性。”事实上，混合现实的应用已经将空客的生产时间缩短了三分之一，同时质量也提高了。

空中客车公司还计划与微软合作，向其客户销售现成的信息和培训解决方案。其中包括针对机组人员和维护人员的混合现实培训计划，以及“一个协作地图解决方案，允许来自国防和航空航天领域的参与者虚拟连接，快速共享空间数据并与复杂的虚拟环境交互，以便提前计划和准备任务”。

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关键词：AR

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