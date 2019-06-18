第10000辆小鹏G3下线，何小鹏：这只是刚刚开始

新浪科技讯6月18日下午消息，小鹏G3万辆下线仪式在郑州小鹏智能工厂举行，小鹏汽车董事长何小鹏在现场感慨道：“这的确是一个令所有小鹏人激动万分的时刻，因为第10000辆小鹏G3安全可靠地驶下生产线，代表我们已经高效跑通了研发、制造、生产、销售等一揽子体系，在用实际行动证明了我们建流程、跑体系的初步阶段成果。”

在他看来，尽管前期小鹏G3的规模交付晚了一步，但是智能制造的体系化力量在慢慢显露。他仍然相信智能新造车企应当遵循“慢就是快”的理念，才能最终在市场和消费者中站稳脚跟。

何小鹏此后也对奋战在生产前线的小鹏员工表示了诚挚感谢，他表示，“今天小鹏汽车的运营体系正在快速地搭建，无论从销售到运营以及充电体系，还包括互联网运营、自动驾驶AI运营、用户运营等，我们在运营的体系上会做非常多的事情。我相信这10000辆下线只是刚刚开始。”

根据小鹏汽车官方消息，截至5月底，小鹏G3今年1-5月共计销量7359台。自去年12月12日小鹏G3广州上市发布，到今年6月18日第10000辆小鹏G3正式驶下生产线，历时188天。

据了解，位于郑州的小鹏智能工厂总占地43.89万平方米，共计投入273台智能工业机器人，于去年下半年建成并投入使用，其中，焊装车间中拥有250台ABB机器人，车间的自动化率达85%。