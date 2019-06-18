空客A321XLR登陆巴黎航展，单通道也能玩超远程

单通道客机究竟还能玩出多少花样？这个问题大概只有空中客车才能回答，毕竟在刚刚开幕的2019巴黎航展上，空客家A320neo系列又来新成员了，他们在原先A321LR机型的基础上升级推出了更持久也更经济的A321XLR。

要知道之前的A321LR就已经是航程最远的单通道客机之一，它拥有4000海里的最大航程，甚至可以执飞大西洋航线。而在升级后，A321XLR航程再次上涨15%以上，最大航程达到了4700海里（约8700公里，周边大洲几乎可以全部覆盖），同时更别提A321XLR还拥有相当可观的燃油效率（单座燃油消耗降低20%），使得运营成本进一步降低。

为了实现如此的升级，空中客车使用了全新的后部中央油箱来增加燃油容量，为了保持与现有A320neo系列同等的起飞性能和发动机推力，空客还改进了起落架的设计，同时将最大起飞重量增大至101吨。

空中客车指出A321XLR的诞生主要是为了应对那些相对冷门、客流较少同时航程较远的航线，比如说二三线机场就可以在A321XLR的帮助下，得以在理想的成本下执飞洲际航班，同时跨洋出行的成本也有希望在空客A321XLR的压制下进一步降低，对于旅游党来说算是一个不错的消息，不知道国内的廉价航司是否会快速出手购买呢？

当然从目前来看A321XLR并非完美，毕竟出身窄体客机，A321XLR的乘坐舒适性尚且值得打一个问号，特别是在执飞跨洋航班时动辄近10个小时的飞行旅程下，不知道A321XLR能否给我们带来完美的体验呢？

但不得不说面对这样一架强悍的客机，各家航司还是很难坐得住，目前租赁公司ALC已经发出了27架A321XLR的购买意向，中东航空也宣布订下4架A321XLR，葡萄牙航空以及美国航空也都已经有了购买意向，不知道这样一架主打经济性的远程单通道客机，是否会直接改变我们未来跨洋飞行的出行成本呢？