四川宜宾地震累计133个基站退服：运营商紧急行动

6月17日22时55分，四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，震源深度16公里，云南、重庆、贵州等地均有震感。地震发生后，工业和信息化部迅速行动，启动应急预案，连夜组织基础电信企业开展应急通信保障；运营商们也“第一速度”积极参与抢险，目前当地通信网络基本正常。

宜宾地震累计133个基站退服，工信部快速协调

18日一早，工信部党组书记、部长苗圩赶到部应急通信指挥中心连线灾区，了解灾情及通信受损情况，并提出三项要求：

一是要在四川省委省政府领导下，全力保障灾区救援通信，确保前线指挥通信畅通，确保民生基本通信畅通，可对话务进行合理疏导；

二是做好前线救灾和抢修人员安全防护，确保人身安全；

三是及时报送最新通信抢通信息。

苗圩强调，各地各企业在救灾和应急通信保障过程中，遇到困难要及时提出，工信部将快速给予协调。

据统计，地震共造成3处光缆中断（其中有环路保护措施，未影响业务），累计133个基站退服（全部因为停电所致，占当地基站总数2.5%），影响用户约1.7万户。

截至18日8时30分，已抢修恢复39个基站（尚退服94个）。各基础电信企业已派出保障人员329人，车辆96辆，争分夺秒开展抢险救灾和通信保障。

目前，当地通信网络基本正常，未发生乡镇级通信全阻，现场抗震救灾调度指挥通信畅通。

运营商第一速度抢险，通信网络基本正常

灾情发生后，中国电信四川公司立即启动应急预案，组织抢险人员及车辆赶赴灾区保障通信。截至目前，共计出动应急通信基站车3辆、通信抢险保障车23台、卫星电话12部、22台油机、抢险人员100余人。中国电信四川公司抢险队伍，从宜宾、内江、自贡、成都等地，紧急赶赴震中长宁抢险救灾保通信。目前，长宁双河接入网机房已发电恢复。中国电信四川公司通信抢险人员全力以赴开展通信保障工作，确保灾区通信畅通，为抗震救灾提供通信保障。

据四川移动官方微博消息，地震发生后，四川移动网络运行基本正常，未发生大规模断站和拥塞，少量通信设备受损，均已第一时间安排抢修恢复。截至目前，已集结抢险人员108人、车辆15辆、油机37台、应急通信车2辆、卫星电话8部，安排基站线路巡检和全力保障震区通信畅通。同时，全省按照统一安排均已做好应急抢险储备，随时待命。

灾情发生后，中国联通集团公司高度重视，第一时间对抢险救灾工作作出布署，迅速组织开展救灾抢修。四川联通紧急启动应急预案，集结抢险人员86人，抢险车辆17辆，抢险油机109台，应急通信车4辆，卫星电话20部等赶赴震中区域。四川联通还在受灾区域预备2台光缆抢险无人机，加强灾备防范。目前，联通网络运行总体正常，干线正常，少量中断基站，抢险人员正逐步抢通恢复。

灾情发生后，中国铁塔四川分公司相关人员第一时间赶到省公司监控中心了解灾情，并成立应急抢险指导部指导救援，抽调50台机动应急油机连夜赶赴灾区。宜宾分公司相关负责人连夜带队赶赴现场，于今天凌晨1点在长宁、珙县震中区域成立现场指挥部，积极配合当地政府及三家运营商恢复通信。目前，宜宾分公司已累计出动人员51人（其中应急抢修队伍8个），车辆31辆，油机165台，卫星电话4部，前往地震受灾区域抢险，已发电45个，其中运营商重保站38站。临近灾区的泸州分公司也派出22人、8台油机的发电保障队伍紧急驰援。