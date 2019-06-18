快手创始人发内部信：2020年春节前冲刺3亿DAU

新浪科技讯6月18日下午消息，快手创始人宿华、程一笑发给全体员工内部信，信中他们表示对快手现状并不满意，认为必须要改变，并号召全员进入战斗状态，开启未来之门。

“看起来不错的数字背后，我们看到了深深的隐患：在长大的过程中，我们的肌肉开始变得无力，反应变慢，我们与用户的连接感知在变弱。”内部信表示，松散的组织、佛系的态度，让他们寝食难安，快手管理层对此进行了深刻的自省和反思。

两位创始人的结论是，过去他们每时每刻都在思考产品如何变得更好，却忽视了公司是一个更复杂的产品，一家平庸的公司没有未来。“如果说，一直以来，我们想成就一款伟大的产品，那么现在，更想成就一家伟大的公司”。

他们在内部信中说，快手将变革组织、优化结构、迭代产品，并明确提出了战斗的第一个目标：2020年春节之前，3亿DAU。

快手过去给外界的印象主要是低调、佛系，强调技术驱动和自增长，变革、战斗这样的词很少被提及。

从这封内部信的措辞看，宿华和程一笑正在撕去佛系标签，给公司文化注入狼性，战略和业务上将不再保守，而是为追求更高目标主动进攻。

据悉，2018年，快手用12个月实现了6000万的日活增长，DAU达到1.6亿；而今年春节以来，快手用5个月就实现了4000万的日活增长，DAU超过2亿。

内部信回顾了快手创立的初心，让每一个平凡人的生活被记录，被分享，被看见，被尊重，“快手是这么想的，也是这么做的。快手肩负着最大的使命，是提升每个人独特的幸福感，带领每一个人一起走进未来的数字世界，不要落下任何一个角落，不要落下任何一个平凡人。”

挑战当然也不小，1亿日活的增长目标要在半年时间实现，这对快手产品迭代、组织能力、运营能力和品牌升级都将是一次全面考验，这也难怪宿华、程一笑要发出全员信，号召所有员工并力向前，一起去战斗。

以下为快手创始人内部信全文：

各位同学：

快手刚刚庆祝了8岁的生日。八年以来，我们一直在奔跑，我们的队伍，从最初的4个人，增长到了8000人，我们的产品，已经有两亿人每天在使用，这样的成绩，离不开每个人的付出，谢谢大家！

但是，看起来不错的数字背后，我们看到了深深的隐患：我们已经不是跑得最快的那支队伍，在长大的过程中，我们的肌肉开始变得无力，反应变慢，我们与用户的连接感知在变弱。

是的，我们对现状很不满意，松散的组织、佛系的态度，“慢公司”正在成为我们的标签。这让我们寝食难安。去年年底以来，从我们两人开始，快手管理层进行了深刻的自省和反思。

我们追问自己，初心是否仍在。在创立快手之初，我们就想清楚了快手应该成为一款怎样的产品。当时，我们认为，每一个平凡人的生活都值得被记录，被分享，被看见，被尊重。我们确信，我们从未怀疑，快手是承载这个使命的一款产品，这么多年来，我们是这么想的，也是这么做的。

什么挡住了我们的步伐？是我们自己。我们每时每刻都在思考产品如何变得更好，但我们没有意识到，公司是一个更复杂的产品，需要更多的精力、更多的耐心，毫无疑问，也需要更大的智慧去打磨，去呵护。我们内心发生了巨大的变化，如果说，一直以来，我们想成就一款伟大的产品，那么，现在，我们更想成就一家伟大的公司。

我们肩负着最大的使命，是提升每个人独特的幸福感，是带领每一个人走进未来的数字世界，是希望因为我们的存在，这个迅速变化的时代，不要落下任何一个角落，不要落下任何一个平凡人。

一家平庸的公司是没有未来的。失去未来，不仅意味着公司失去未来，我们的同学们失去未来；更重要的是，失去未来，意味着数以亿计在快手平台上努力奋斗的用户，失去原本可以改变命运的机会。这会让我们自责、懊悔甚至是羞愧难当，让我们内心永远无法安宁。

我们深信，这不是我们想要的结果，也深信这一定不是所有同学们想要的结果。

一家肩负伟大使命的公司，需要经历巨大的挑战，需要艰苦卓绝的努力，才可能成就伟大。一家伟大的公司，需要每个人，都为之努力，为之奋斗！我们，就是公司；公司，就是我们！

数亿用户在期待着我们变得更好，他们记录在这里，他们欢乐在这里，他们悲伤在这里。他们信任着我们，我们也相信我们自己。

在这里，我们宣布，2019年6月18日起，守护未来的战斗模式开启。战斗的第一个目标：2020年春节之前，3亿DAU。

我们期待大家，在战斗中，打出内心的勇气，最难的最痛的时候也睁着眼睛面对，用闪电的行动去回应；打出彼此的信任，在黑暗中，敢把后背交给对方，敢把托付交给对方；打出内心的相信，坚持初心，用心感知用户，创造最大社会价值。

我们将变革组织、优化结构，把追求极致、唯快不破的理念贯穿到我们每一项工作之中。让我们倾尽所有、并力向前，去战斗，去开启未来之门。

来吧！一起去战斗！

宿华程一笑

2019年6月18日