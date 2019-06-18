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格兰仕再发公告：别玩阴的

2019-6-18 17:35:52来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月18日消息 6月17日，格兰仕在其公众号上发布《关于格兰仕在天猫平台出现搜索异常的声明》称，自5月28日格兰仕拜访拼多多以来，格兰仕在天猫平台的搜索端陆续出现异常，导致正常销售遭遇严重影响。

格兰仕方面表示，发现异常后，通过各种方式与天猫沟通，但异常问题至今尚未得到解决。到目前为止，格兰仕认为至少是天猫业务层面上的不作为，希望引起天猫高层的足够重视。

当日晚间天猫的相关负责人回应称在App上搜索“格兰仕”显示都是正常的。然而格兰仕似乎并不满意此回复，昨日晚间通过其微博再次发表声明《请天猫高层站出来说话》，提到搜索出现反复异常至少是天猫业务层的不作为所导致的，并附视频说明。

刚刚，格兰仕再发公告，称别玩阴的。

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格兰仕表示，我们想争取一个公开、公平的营商环境，想争取消费者在天猫的合法选择权。我们希望天猫公开对话，希望天猫直接与我方联系。

格兰仕称清楚天猫的能量与实力。但是有理走遍天下，乌云遮不住阳光。格兰仕会不断公布相关事实，相信公道自在人心。

格兰仕表示很怀念与天猫过去共同为扩大内需时，一起奋斗的岁月。我们再次呼吁天猫业务高层介入，使天猫重回正确轨道，重归马云先生“让天下生意不再难做”的初心。

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关键词：格兰仕天猫

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