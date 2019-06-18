通用CEO：不着急与特斯拉比实现完全自动驾驶，要比谁技术更强

6月17日消息，通用汽车公司CEO玛丽·巴拉（Mary Barra）日前接受了国外媒体的采访，在这次采访中她谈到了该公司董事会对完全自动驾驶、与特斯拉的竞争以及该公司自动驾驶技术部署等问题的一些看法。在实现完全自动驾驶方面，巴拉显得比较保守，她强调说通用不会急于在车辆上部署完全自动驾驶套件，而是要等到这项技术的安全性超越人类司机之后才会考虑部署。

完全自动驾驶技术如今已经成为了所有车企绕不开的一个话题，Waymo等科技企业和特斯拉等车辆制造商都在不遗余力的开发这项技术。在众多研发自动驾驶的企业之中，特斯拉是最有潜力的企业之一，该公司当前已经销售出了数十万辆带有Autopilot功能的汽车，而这些车辆每天在路上行驶的同时，也会将大量的真实行驶数据发送到特斯拉总部。对于实现完全自动驾驶，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直以来也表现得非常乐观。此前马斯克曾表示该公司的完全自动驾驶套件将会在2019年底之前实现所有功能，到明年全球范围内将会有大约100万辆有能力提供自动驾驶打车服务的特斯拉车辆。

在被问到与特斯拉的竞争，以及通用是否要抢在特斯拉之前率先在车辆上部署完全自动驾驶套件的时候，巴拉的回答显得非常谨慎，她说到：“我们想要确保车辆的安全性，这才是我们的目标。我们知道自动驾驶是一项能够改变人们生活的技术。通过这项技术，我们可以用很多种方式来改善客户的生活，除了安全性之外，还包括效率，以及客户能够使用这些技术做哪些事情。但是无论客户想做什么，我们都要确保一个基本前提，那就是安全。”

在这次访谈中，巴拉所传递出的较为保守的观点，与她此前对通用完全自动驾驶技术所表达出的态度可谓大相径庭。去年12月在Dealbook大会上演讲的时候，巴拉曾表示通用计划在2019年内部署他们的完全自动驾驶技术。在那次活动上，巴拉说到：“我们正在推进，凭借我们的学习速度，我们应该能够在明年之前实现这个目标。”那时巴拉指出通用制定了一个战略，要向人们证明他们的自动驾驶技术比人类司机更安全。她还指出通用旗下Cruise的自动驾驶汽车已经能够在30英里/小时（约合48公里/小时）的速度下安全行驶，不过这个服务当前只能在一个较小的区域内运营。

但是进入2019年之后，通用方面显然改变了他们的口径。今年4月，该公司在一份声明中表示，Cruise的自动驾驶打车服务在进行部署的时候，将会“特别专注于安全性上”。今年6月，国外媒体的一篇报道也指出，今年4月Cruise在向主要投资人本田汽车CEO八乡隆弘(Takahiro Hachigo)进行展示的时候，车辆系统出现了重大故障。媒体报道称，在这次展示过程中，车辆的自动驾驶系统突然停止工作，导致车辆的安全员不得不接管了车辆的控制权。之后车辆的自动驾驶系统也没有重新恢复，最后八乡隆弘被另一辆Cruise的自动驾驶汽车接走。

在发生这些事情之后，巴拉不再提及该公司推出自动驾驶汽车打车服务的具体日期。但是在接受采访的时候巴拉表示，对于该公司此前制定的较为激进的计划，她并没有感到后悔。她说到：“这是我们的一个战斗口号。这个目标一直以来都在鼓舞着我们。”

虽然通用Cruise在真实驾驶数据方面比不上特斯拉或是谷歌旗下的Waymo，但是该公司的这个项目依然成功吸引了大量的投资人。仅仅在该公司最近一轮融资中，Cruise的估值就提升到了190亿美元，这让很多人都感到印象深刻。

而反观特斯拉，该公司的市值大约为390亿美元，这个市值包括了该公司的电动汽车业务、能源存储业务以及完全自动驾驶技术。摩根士丹利分析师亚当·约纳斯（Adam Jonas）指出，特斯拉的投资人低估了该公司自动驾驶系统的价值。他说到：“我们认为投资人低估了特斯拉自动驾驶业务的价值。在我们对话过的投资人中，在谈到对该公司的价值估计时，很多人都没有明确地提及该公司的自动驾驶业务。”