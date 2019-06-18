一边充电一边备份手机，HyperCube充电头堪称懒人之选

以智能手机为代表，移动设备的内部存储容量正在变得越来越大，甚至不少已经超过了一些笔记本电脑。但在长期使用过程中，内部存储不足的问题也依旧在困扰着大家。而在存储空间的占用率上，又以视频和图片为主。

一方面，随着各家手机厂商都在发力拍照功能，手机成像的素质有了明显提升，不过随之而来的是图片也要比前几年来的更大；另外一方面，短视频平台的爆发，也让越来越多人加入到了短视频拍摄的行列中，这也对手机本身的存储空间提出了更高的要求。

以相机为例，我们在解决存储空间不足问题时，最常用到的一种办法就是额外配备一块移动硬盘，将照片或者视频进行备份，来为SD卡挪出空间。不过到了手机这里，大多数人还是以使用机身自带存储为主，备份起来相对要麻烦一些。

最近极客之选在国外众筹网站kickstarter发现了一款名为HyperCube的充电头产品，比较有趣的地方是，它将充电和备份这两个看似不相干的任务集成在了同一个硬件上，除了能够实现传统意义上的充电功能，还能完成自动备份。

从kickstarter展示的产品介绍中可以看到，HyperCube采用了方方正正的设计，整体为白色配色，抛开美丑不谈，至少给人的第一印象是比较舒服的。在产品相关介绍中官方也提到，为了尽量符合大多数人的审美，他们进行了很多次修改，才最终确定下了现在的这套方案。

与此同时，考虑到空间占用率的问题，在保证功能性满足设计要求的同时，团队尽可能地控制了产品尺寸，它的三围分别为47.3 x 35.5 x 24mm，重量为20g。相对克制的体积和重量，也意味着在日常使用过程中，你无论是将它放在桌面上还是外出携带，都比较方便。

重点来说下功能部分。

首先是充电。和目前市面上常见的充电头有所不同，HyperCube本身没有设置能够直接插入传统插线板的金属片，而是用USB插头来代替。所以你在给手机或者平板电充电的时候，需要购买支持USB充电的插线板或者相关设备来完成（很多笔记本电脑支持）。

充电功率上，官方标注的最大充电功率为12W。也就是说，它无法为支持快充功能的智能手机进行快速充电。不过考虑到其需要在相对有限的空间内部空间里集成很多其它功能，不支持快充这一点其实也是可以理解的。

相对于不算突出的充电速度，HyperCube真正吸引人的地方是它的备份功能。这款产品一共设置有三个接口，包括两个USB接口以及一个Micro SD卡卡槽。官方介绍中没有明确表明两个USB接口对应的规格，不过可以确定的是其中有一个为USB3.0。

从这些接口的配备上也可以知道，这款产品除了支持Micro SD卡（最大2TB），还支持诸如移动硬盘、U盘等其它USB存储设备，支持的格式包括FAT32、exFAT、NTFS。操作的时候，你需要将手机和存储设备分别通过数据线连接到HyperCube即可。

另外，包括图片、视频、音频以及文档在内，它都能够进行备份，并且目前主流的两个操作系统平台iOS以及Android也都适用。由于目前其正处于众筹阶段，我们无法了解到更多信息，不过官方称，后期会针对以上这两个平台分别推出对应的app。

其实兼顾充电和备份功能的硬件产品之前市面上并不是没有。比如2017年的时候，闪迪就曾推出过一款名为欣享自动备份充电座的设备，极客之选之前也就行过相关报道，两款产品在功能和原理上大致相同。

不过对比来看，闪迪的欣享自动备份充电座对于外接存储设备的丰富度上支持相对要少一些，同时由于个头比较大，外出携带起来多多少少有些不方便，而HyperCube的优势在于可以外接更多存储设备，同时体积更小，容易摆放。

最后，HyperCube在kickstarter上依旧处于众筹阶段，截止发稿日期，其已经完成了85%的众筹目标，距离众筹截止日期还有不到一个月的时间，感兴趣的朋友可以去了解下。