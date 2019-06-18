内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Facebook正式公布加密货币Libra白皮书

2019-6-18 18:42:39来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月18日消息 今日下午，Facebook Libra官网上线，同时，Facebook正式公布加密货币Libra白皮书。白皮书宣称，其使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

Libra由三个部分组成包括：

• 它建立在安全、可扩展和可靠的区块链基础上；

• 它以赋予其内在价值的资产储备为后盾；

• 它由独立的Libra协会治理，该协会的任务是促进此金融生态系统的发展。

Libra协会是一个独立的非营利性成员制组织，总部设在瑞士日内瓦。协会旨在协调和提供网络与资产储备的管理框架，并牵头进行能够产生社会影响力的资助，为普惠金融提供支持。

Libra协会“创始成员”按行业划分包括：

• 支付：Mastercard、PayPal、PayU（Naspers旗下金融科技公司）、Stripe、Visa

• 技术和市场：Booking Holdings、eBay、Facebook/Calibra、Farfetch、Lyft、Mercado Pago、Spotify AB、Uber Technologies, Inc.

• 电信：Iliad、Vodafone Group

• 区块链：Anchorage、Bison Trails、Coinbase, Inc.、Xapo Holdings Limited

• 风险投资：Andreessen Horowitz、Breakthrough Initiatives、Ribbit Capital、Thrive Capital、Union Square Ventures

• 非营利组织和多边组织：Creative Destruction Lab、Kiva、Mercy Corps、Women's World Banking

Facebook表示，Libra的目标是成为一种稳定的数字加密货币，将全部使用真实资产储备作为担保，并由买卖Libra并存在竞争关系的交易平台网络提供支持。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：FacebookLibra

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有