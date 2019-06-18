IT之家6月18日消息 今日下午，Facebook Libra官网上线，同时，Facebook正式公布加密货币Libra白皮书。白皮书宣称，其使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

Libra由三个部分组成包括：

• 它建立在安全、可扩展和可靠的区块链基础上；

• 它以赋予其内在价值的资产储备为后盾；

• 它由独立的Libra协会治理，该协会的任务是促进此金融生态系统的发展。

Libra协会是一个独立的非营利性成员制组织，总部设在瑞士日内瓦。协会旨在协调和提供网络与资产储备的管理框架，并牵头进行能够产生社会影响力的资助，为普惠金融提供支持。

Libra协会“创始成员”按行业划分包括：

• 支付：Mastercard、PayPal、PayU（Naspers旗下金融科技公司）、Stripe、Visa

• 技术和市场：Booking Holdings、eBay、Facebook/Calibra、Farfetch、Lyft、Mercado Pago、Spotify AB、Uber Technologies, Inc.

• 电信：Iliad、Vodafone Group

• 区块链：Anchorage、Bison Trails、Coinbase, Inc.、Xapo Holdings Limited

• 风险投资：Andreessen Horowitz、Breakthrough Initiatives、Ribbit Capital、Thrive Capital、Union Square Ventures

• 非营利组织和多边组织：Creative Destruction Lab、Kiva、Mercy Corps、Women's World Banking

Facebook表示，Libra的目标是成为一种稳定的数字加密货币，将全部使用真实资产储备作为担保，并由买卖Libra并存在竞争关系的交易平台网络提供支持。