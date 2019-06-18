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微软奇特专利曝光：Surface Pen变蓝牙耳机，戴在耳朵上

2019-6-18 19:01:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月18日消息 Surface Pen仍然是你可以购买到的最好的手写笔之一。微软将新一代的Surface Pen手写笔很好地集成到Windows 10中，并且附着在Surface Pro侧面。

Surface Pen只能用作手写笔，但如果新专利投入生产，现状可能很快就会改变。根据一项新专利，微软可能正在研发可用作蓝牙耳机的新版Surface Pen。

微软计划使Surface Pen的机身更加柔性弯曲，因此手写笔可以戴在耳朵上，就像无线蓝牙耳机一样。

最近外媒发现了一项名为“Flexible carpenter’s stylus with dockable earpiece”（带有可固定耳机的柔性手写笔）的专利。它解释了一种新技术，可以让手写笔中的电池为耳机供电。由于笔是柔性的，它的另一侧可以用作耳机。

微软表示，手写笔仍可用于在计算设备上工作。它有一个弯曲柔性部分，还有可以固定无线耳机的底座。柔性部分是可弯曲的并且可以变成耳机，允许用户将其包裹在耳朵周围并倾听音乐。

耳机底座配有扬声器、音响系统，它还使用手写笔的电池为自己供电。因此，该设备可以同时用作全功能手写笔和模块化蓝牙耳机。

虽然我们希望看到这成为现实，但该想法仍然是一项专利，它不能被确定视为微软的未来计划。与过去提交的许多其他专利一样，该设备可能永远不会真正发布。

在相关新闻中，微软还申请了一项专利，旨在为Surface Pen添加显示或状态栏。Surface触控笔上的显示栏可帮助用户识别输入形状、大小、样式或电池状态。

与模块化手写笔专利一样，无法保证微软会实际推出带有显示屏的Surface触控笔。

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关键词：Surface Pen蓝牙耳机微软

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