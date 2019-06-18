全球海底光缆系统建设将进入高峰期

在日前举行的“新一代光传送网发展论坛”上，NGOF大容量WDM传输工作组、海缆通信工作组成员发表了题为“WDM传输的技术与应用发展”主题演讲。

该专家表示，TeleGeography报告显示，全球95%以上的国际数据通过海底光缆进行传输，海缆系统是当代全球通信最重要的信息载体，国际海缆的互联互通，直接决定了一个国家的通信水平。

该专家表示，未来几年数据中心互联及互联网带宽需求将持续增长，全球海缆将进入一个新旧更替的时期，形成海缆布局的时间窗口，2016年跨太平洋、跨大西洋、亚欧间海缆系统已经开始升级换代，全球海缆系统建设进入第三个高峰期。

该专家表示，NGOF海缆通信工作组以研究海缆系统的组网及应用，以及设备技术要求，包括带中继系统和无中继系统等为主，此外，在海缆器件、海底光纤光缆等方面也有所涉及。

据他介绍，由中天公司牵头，国内外众多单位参与修订了CCSA行业标准《海底光缆》，基于系统应用，分成了带中继系统用海缆和无中继用海缆；基于敷设深度、环境和方式，分成了不同铠装的海缆。系统完整地梳理了海缆的分类、应用、要求和试验方法，为中国海底光缆行业的生产制造和应用维护等提出了明确的指导建议。

尽管我国海缆通信技术能力仍然严重不足，但我国正积极参与经济全球化进程，互联网企业也加快海外业务拓展，与未来国际流量发展与其和世界主要国家相对，国家“一带一路”倡议，为海缆行业发展带来重要契机。