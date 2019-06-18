已经是付费会员了，为啥还得再掏钱买东西

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中国人每年至少会经历两次网上购物的“人造节日”，其中一个是618。但是今年的618活动，就像去年的双11一样显出“行礼如仪”的疲态。

各大电商平台因为“剧场效应”你追我赶，基本上都把活动时间从过去的一天延长到了半个月，玩法和竞争壁垒也大同小异。

所以，与其就着国人已经熟悉的复杂花样规则、锦鲤造势、“二选一”等等常规项目作老生常谈，还不如借这个机会，谈谈跟以往不太一样的其它趋势会比较有意思。

这里我想谈一下我暂且称之为“预付费购买优惠额度”的会员订阅制。

诸如亚马逊Prime、京东Plus、淘系的88VIP、全家和便利蜂的高级会员卡、肯德基的大神卡都具备共同的特征。如今，优爱腾B的影视会员也部分具备这样的特征（因为买了会员还是有些片子得再花钱买）。

此前国人比较熟悉的会员制度，是按月掏钱之后，就无需额外交钱，可以获得这个期限内平台里任何资源的免费使用权，比如Netflix和国内音乐网站的会员，财新通、知乎等知识付费平台的会员，以至于更早时候QQ的黄钻，都是这种全包制度。

而上述新的一批会员体系，在交完月费以后，还不能就这么免费享有所有东西，想要什么，还得再买一次，只是现在购买时候能享受一个优惠价。也就是说，消费次数越多，越是有可能尽快把这个买卡钱省出来。

购买会员卡之后，会员期限内的总支出如果小于没有买卡的总支出，那么这个会员卡就是“坑人”的，得不偿失。所以购买会员者有必要计算自己享用多少服务之后能回本。

比如办一张包年的健身卡，如果一年内只去了少数几次，就会觉得血亏，而平均到365天每天去一次只要两三块钱就会觉得还算好（问题是你大概率不可能消费这么频繁）。大多数人觉得“物有所值”的区间位于这两个极端之间的某一点上。

而不包含赠送的产品或使用权，每次享用前都要额外再购买的会员制，要想回本的条件相对传统全包式的会员更为苛刻。

每次经过奥林匹克公园站旁边的肯德基，都会听到大喇叭在放广告词：“肯德基早餐全线6折——只需购买38元90天的大神卡即可享有。”我们以这个“大神卡”为例简单的算笔账。[1]

如果你看中的只是早餐部分，单品均价差不多都在10元以上，以10元计，每顿可以省4元，那么三个月内吃10次就能“回本”。

如果你只喝其中的咖啡，那么咖啡价位在14-20元之间，即使冰美式都要14元。用卡之后每天可以有一杯10元的咖啡，也差不多是每次省4元，10次回本。

而只看重免外送费，则以每单外送费9元计算，获益更为明显。仅包含免外送费优惠的“宅神卡”原先卖18元，也有不少人单独购买。

由此可见，只要你确实是肯德基的忠实消费者，那么花钱购买优惠券，临到吃的时候还要再掏钱，虽然听起来不划算，但实际上看依然是划算的。

全家和便利蜂的卡也是一样，对于每天必须依靠便利店美食续命的人来说，办卡可以将他们事实上习惯性，程序性的固定重复消费，转化为肉眼可见的让利。

只不过，这张卡对普通人的唯一障碍在于——天天都吃一样的饭，不会腻吗？

相对于全包式的卡，这种会员制事先就对使用者对品牌的忠诚提出了更高的要求，在只是偶尔消费的顾客被吓退之后，筛选出来的也是更为精准的忠实用户群。

就像上面提到的健身卡一样，全包式的会员卡不一定都是忠实用户购买，也可能是没经验，误以为自己会凭借意志力或日后培养感情，来用好这个会员，结果却因为种种原因没怎么用；事后又后悔不已，觉得不值，反而不会再购买，损害了品牌在顾客心中的形象。

这样的顾客，本来也不应该是放长线钓大鱼的厂商需要争取的——但有些赚一笔快钱就跑的（如个别复购率低的知识付费产品）除外。这就意味着这类会员制度需要商家对自身产品的“刚需”力有足够的自信。

这种以“优惠券”而不是全包模式销售的会员制度，也不是国内首创，亚马逊的Prime会员，以及Costco这样的会员店，都是最为典型的案例。

曾有一篇亚马逊前高管写的文章写道[2]，Prime会员最早是用来解决一个提升复购率的最大障碍——运费问题的。

文章提到，原本亚马逊采用的是国内通用的满减运费凑单办法。但在美国，这样做没有国内这么行得通，导致大家看到要凑单，干脆就不买了，订单的生成量就开始下降。

亚马逊最后采取的办法，就是让顾客以一个一次性付费操作，提前预约了今后一段时间在平台上的消费，给顾客造成完全免运费的“错觉”。

亚马逊和Costco推广优惠制会员的经过，都能反映（至少是）美国人一个突出的购物习惯，就是大家庭，长时间，大批量，反复购买同样的一部分产品。

亚马逊此前甚至一度为这种缺货了就补货的消费习惯，创造了实体硬件Dash按钮，按一下便可以预先设定的品类、数量和送货地址补充同款产品。

初到社会的年轻人，可能看什么都新鲜，喜欢尝鲜，也不是特别有品牌忠诚度一说。所以他们需要一段时间，才能认清自己就喜欢某种特定的品牌和品类，今后就不花心思买其他东西了。

但不管这个过渡期有多长，随着年龄的增长，人们自然会体验到激素水平的变化，所带来的对频繁而来的新事物的厌倦，从而过渡到固定品类的重复消费。

而且，也有一些人哪怕很小就开始对某个特定产品持续感兴趣，这样的兴趣可以伴随一生，并成为这个人展露个性的一个部分。

比如，动画片《神的记事本》中女主角爱丽丝独爱一种饮料就是胡椒博士（Dr.Pepper），《干物妹！小埋》的主角小埋则对薯片与可乐情有独钟，导致“肥宅快乐水”的表情包都经常请她“友情出镜”。固定品类的消费都成为她们银幕形象的一部分。

不过，要想实现始终都购买同一品牌，甚至统一规格的这个目标，基本上对中产及以上的家庭才适用。注重生活预算，精打细算的家庭，不太可能以这样的坚持来体现自己的生活情调。

不管在线下超市还是网购，你会发现做活动打折的产品会随时变化，每次都不一样；而且理论上是不出名的品牌、新品甚至滞销品牌居多。

如果你在微博等地关注“白菜”账号，你会发现它们推广的9块9包邮类产品，就算是天猫或京东链接（对有些买家而言，这可以避免花更多精力担心品质问题），也都是印了不引人喜欢的花纹，或者少人问津的颜色。如果想要简洁、好看的型号，那就不会有优惠。

所以，越是注重预算的家庭，越可能使用不成套的家具、厨具，越可能随意选择什么饮料食品，看到便宜的就买。

也就是说，像大神卡或类似的，考验对平台、品牌固定忠诚度的会员制度，只可能在一个成熟的，有基础购买力的用户群中萌芽。它们的兴起从一个侧面证明了中国在一片“消费降级”的声音中，还是存在部分事实上的“消费升级”的。

在我看来，也正是这一转变揭示的趋势，推动着这种会员制的外国“老师”们也终于下定决心来华开展业务，比如Costco和ALDI，还有风传也要进入的唐吉诃德等等。相信他们已经觉得现在的市场已经比麦德龙、山姆会员店等“先驱”们面对的情形要好得多。

此外，上述列举的此类会员产品，以最终销售是实体物品，并提供“免运费”式优惠的居多；所以对于虚拟产品而言，除了买影视会员后再买电影这种操作之外，还有哪种虚拟产品算“刚需”（比如手机话费？游戏点卡？App Store充值卡？）以至于可以应用这种会员制的，还值得继续观察。

[1] https://www.4008823823.com.cn/kfcios/Html/KCoffee.html

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/1XNDysZIRmuyPaom2itrcQ