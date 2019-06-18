京东物流傅兵：618期间B2B业务货量同比增长达到354%

【TechWeb】6月18日消息，作为京东618的参与成员之一，京东物流在配送环节发挥着重要的作用。京东集团副总裁、京东物流综合规划群负责人傅兵表示，从6月1日开始，截至18日零点，尽管单量暴增，但京东物流仓配一体服务订单中当日达和次日达的占比持续保持在90%以上，全面保障了包括消费者、商家、社会机构在内的全场景客户订单的高效履约，实现了多项业务倍增。

傅兵介绍，今年618，京东物流投用了亚洲电商规模最大的智能仓群—23座“亚洲一号”以及全国最大规模机器人仓群—超过50个不同层级的无人仓，这些智能仓的处理订单量同比增长超过99%，成为京东物流从容应对618亿级订单的关键力量。

同时，京东物流建设的5G智能物流园区已部分投入使用，长沙、呼和浩特、贵阳先后建设了智能配送站。数据显示，2019年上半年，京东物流配送机器人的运营总里程超过5万公里。

傅兵表示，618前夕，京东物流升级发布供应链标准化系列产品，为商家提供到仓服务、商务仓、经济仓三大产品以及代收货款、签单返还、保价等数十项增值服务。他指出，十年前京东通过首创B2C的物流服务体系，打造了最优的用户体验，近两年来，京东物流也在不断完善B2B的物流网络，更多更好地服务于B端客户。今年618期间，京东物流B2B业务货量同比增长达到354%。

此外，京东物流方面称，今年全面提升航空运力，近300个城市可实现次日或隔日送达，整个618期间，京东快递航空件日均单量环比去年11.11同期增长627%。