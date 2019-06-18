特斯拉股价开盘后大涨：涨幅达4.06%

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北京时间6月18日晚间消息，特斯拉股价在当地时间今日开盘后持续上涨。根据新浪财经数据，截至北京时间21:46，特斯拉股价为234.17美元，上涨9.14美元，涨幅达4.06%。
特斯拉股价（来源：新浪财经）
在前一交易日，特斯拉股价收于225.03美元。
此前据彭博社援引知情人士消息称，特斯拉正重组亚洲业务，正在拆分其亚太业务部门，并组建一个覆盖中国内地、香港、台湾和澳门的大中华区新部门，以便更加关注中国。目前特斯拉正准备在中国内地开始生产电动汽车。
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