地震预警登顶App Store免费榜：电波跑赢地震波，数次成功预警

据中国地震台网正式测定：06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县（北纬28.34度，东经104.90度）发生6.0级地震，震源深度16千米。

成都高新减灾研究所通过电台广播、手机短信、电视等途径，提前61秒向成都发出预警，提前31秒向贵州省毕节市发出预警，提前10秒向宜宾市发出预警。

除上述几种途径外，由成都高新减灾研究所开发的地震预警APP也是必备的手机软件，截至发稿，地震预警APP已登顶App Store免费榜。

值得注意的是，地震预警APP需要联网，而且在每次手机开机后，都需要打开该软件。另外，该软件在后台运行时，每天耗电大概为电池容量的3%以内；每月的通信流量为10M左右。

电波跑赢地震波！

成都高新减灾研究所、四川省地震预警重点实验室主任王暾表示，地震预警不是地震预报，地震预警是在地震发生时，利用电波比地震波快的原理，用电波向震中周边发出警报，以实现在地震波抵达前，提前几秒到几十秒进行预警的技术。

“有研究表明，如果人们能在地震发生时提前3秒收到预警，伤亡人数可以降低14%。如果能提前10秒发布预警，伤亡人数可以降低39%。”国家“千人计划”专家、成都高新减灾研究所创建者王暾在“有问”论坛表示。

据人民网成都今年5月18日报道，当日6时24分，吉林松原（北纬45.30度，东经124.75度）发生5.1级地震，部分手机地震预警用户收到了预警并采取了相应的避险措施，松原市长岭县长岭镇王先生提前28秒收到预警，当时他正在晨练，收到预警后迅速做好避险准备。

2013年4月20日，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震。地震发生时，安装了地震预警终端的雅安市主城区民众提前5秒收到预警信息，一些成都民众提前28秒收到预警，这是中国首次预警7级以上强震。

2017年8月8日，四川省阿坝县九寨沟的7.0级地震中，ICL地震预警系统成功提前71秒通过手机终端为成都市发出预警信息，提前19秒为甘肃陇南市发出预警。

数次成功预警，源自王暾团队数年来的研发

据成都高新减灾研究所官微介绍，2011年，成都高新减灾研究所研发的ICL（Institute of Care-life）地震预警系统正式开始运行。2012年7月，成都市防震减灾局宣布，成都将建设我国首个城市地震预警系统，该系统的技术体系就是由成都高新减灾研究所提供。

目前，此预警系统已经实现了通过智能手机、广播电视、微博、地震预警信息接收服务器等同步实时发布预警信息，也使得中国成为继墨西哥、日本后，第三个具有地震预警技术能力的国家。

据王暾介绍，自2011年起在科技部、四川省科技厅重点项目支持下，地震预警四川省重点实验室在我国31个省区市，已完成了覆盖面积220万平方公里，覆盖我国地震区90%人口的地震预警网络建设。