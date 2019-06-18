谷歌日历出现故障：持续数小时，目前尚未恢复

IT之家6月18日消息 据美国科技媒体CNET报道，谷歌日历（Google Calendar）本周二出现故障。部分用户反馈称，谷歌日历页面出现提示错误信息。经测试后发现，该服务目前尚未恢复。

根据G Suite产品状态网站G Suite Status Dashboard消息，谷歌正在调查故障原因。

目前谷歌方面尚未回应此事，但表示将很快在G Suite Status Dashboard上提供更多信息。