索尼SRS-XB22上手：拯救宅到发霉的街头少年

为了能让你们不要老宅在家里，多上街走动走动接触一下街头文化，顺便跟广场舞大妈来一场battle，索尼真的是煞费苦心，Extra Bass系列音箱已经更新了如此之多，你真的还好意思窝在家里度过一个慵懒的周末吗？

对于SRS-XB22的造型设计，我们实际上已经算是相当熟悉，似乎整个索尼Extra Bass系列都是使用了这种橡胶包裹加织物网面的配合。毕竟考虑到是一台主打户外使用的街头耳机，这样的材质配能在SRS-XB22跌落或是与尖锐物体摩擦时起到很好的保护作用，同时握在手中也能提供相当可靠的阻尼感，无需担心SRS-XB22从手中滑脱。

长201mm、直径72mm的柱状造型下配合540g的机身重量，虽然把SRS-XB22揣在口袋中随身携带不太现实，但放在日常使用的背包中总是没有太大压力。就像我们之前提到的那样，SRS-XB22的耐磨耐冲击性都相当可靠，不用担心与背包中的其它小物件发生什么“冲突”。同时索尼还表示SRS-XB22拥有IP6X的防尘等级以及IPX7的防水等级，也就是短时间浸水以及常见的灰尘侵染，都不会对SRS-XB22造成什么伤害。

当然作为Extra Bass系列的一员，SRS-XB22操作上手也没有任何难度，头顶的数枚实体按键下足够完成对这台音箱的绝大多数功能调整，当然如果你想玩的更“浪”一些，我们还可以打开机身后侧的隐藏式功能按键，来实现多音箱桥接（最多支持100台Extra Bass系列音箱串联），当然这些功能以及设置方面的调整，手机端的“Music Center”App也能做到，相信钟情索尼的小伙伴早已经把这款App玩到纯熟了吧。

至于之前就早已出现在其它Extra Bass系列音箱中的Party Chain功能，SRS-XB22机体中自然也不会缺席，按下音量“+”和“-”数秒，SRS-XB22便会化身为打击乐器，通过拍打机身侧身以及两端，SRS-XB22便会播放出类似于鼓或是吊镲等打击乐器的模拟声，根据拍打的力度不同，模拟声也会响奏出不同强的表现。

当然如同我们之前尝试SRS-XB41那样，SRS-XB22同样会出现击打声间隔较长的“问题”，总之鬼畜的超高速连打并不会有什么太大作用，SRS-XB22的击打声音频率依旧是1秒左右相应一次，所以想要玩点大的，还是要三五个甚至十几个小伙伴一起疯起来比较爽吧。

实际上对于SRS-XB22这样一台音箱，我们大多数时候对它的音质表现都相对宽容，毕竟“有灯，会闪”再加上足够大的嗓门，就已经能让街头少年们沉醉在自己就是整条街最靓的仔的幻想中。而在双42mm扬声器单元的加持下，SRS-XB22在嗓门方面自然是不输其它同体型的音箱，声音拉至最高，足够覆盖15-20米、半个篮球场的面积。

当然像SRS-XB22这样的音箱都有着相对较强的指向性，特别是在户外环境中，声音很难产生反射，这也就导致只有当扬声器单元直面我们嘶吼时，用户才能获得最理想的体验。而为了解决这一问题，索尼给SRS-XB22加入了Live Sound功能，在手动开启后，SRS-XB22便可以模拟出三维效果，将声音更向四周均匀的发散。当然就实际体验而言，这样的模拟效果能做到的功力还是比较有限，但至少在处于音箱侧边10米左右的范围下，我们也已经能感受到SRS-XB22的声浪冲击，由此可见Live Sound功能还是有着相当的可用性。

一群人的狂欢

就体验来说，SRS-XB22带有很明显的“Extra Bass”家族风格，从配色设计，到RGB灯带，再到声音的流行趋向，SRS-XB22摆明了一副就是让我们爽一下的态度，当然这一点我们在XB41时代，在XB12时代甚至在更早的XB2时代就已经有了相当的体验。

所以说SRS-XB22这样的户外音响，还是更适合许多人聚在一起使用，这也是为什么索尼会给这一系列加入上百台串联的功能。所以如果是街头爱好者、或是户外聚会的狂热粉丝，花上999人民币拿下一台SRS-XB22，瞬间炒热气氛大概也并不什么难事了吧。