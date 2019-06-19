Newzoo：今年美国将成全球最大游戏市场

北京时间6月19日凌晨消息，市场研究公司Newzoo今日发布2019年全球游戏报告称，美国将在今年成为全球最大的游戏市场，这将是自2015年以来的第一次，而且不仅是因为中国暂停颁发游戏版号，同时也是因为索尼PlayStation和微软Xbox。

“有两个因素起到了提振美国市场的作用，分别是新游戏机用户和游戏机支出总体上大幅增长。美国约50%游戏收入都来自游戏机。”Newzoo高级市场分析师汤姆·威曼(Tom Wijman)在一封电子邮件中写道。

这份报告的要点如下：

- 2019年全球游戏市场收入预计将达1521亿美元，与2018年相比增长9.6%。其中，45%收入将来自移动设备，这是游戏市场上最大的一个细分市场；

- 2019年里，美国将以369亿美元的收入成为全球最大游戏市场，这将标志着中国自2015年以来首次不是最大市场；

-按地区划分，亚太地区仍旧将是最大市场，预计2019年收入将达722亿美元，与2018年相比增长7.6%，在全球总收入中占47%。

-游戏市场很健康，所有细分市场均显示出增长势头。

游戏机是美国市场的领头羊

Newzoo预测，2019年游戏机收入将可增长13.4%，部分原因在于微软发布代号名为“Project Scarlett”的新款Xbox，以及索尼预计将会发布新款PlayStation游戏机。另外，任天堂也有可能推出新款Switch游戏机。但威曼指出，游戏机收入预计将有的这种大幅增长不仅跟新款游戏机有关。

“预计新发布的多款游戏可令玩家支出增长，主要是在2019年上半年，再加上绝地求生类游戏大卖，吸引了新的游戏机用户，将可带来更多收入。”威曼说道。因此，《绝地求生大逃杀》（Player Unknown’s Battlegrounds）和《堡垒之夜》（Fortnite）等游戏仍将推动游戏收入继续增长；但与此同时，Newzoo还指出云游戏等新型游戏的出现也可拉升游戏收入。

在Newzoo的预测中，PC游戏在美国超过中国成为全球最大游戏市场的过程中没有发挥多大作用。

“（PC游戏）几乎没什么作用。”威曼说道。“与其他细分市场相比，PC游戏支出的增长基本持平。由于PC游戏的使用寿命相对较长，因此这个细分市场上的支出因中国暂停颁发游戏版号而受到的影响较小——中国最流行的PC游戏已在此前获批。“

拉美市场

Newzoo预计今年拉美游戏市场将同比增长11.1%，达到56亿美元，这是全球增长速度最快的市场，2018年到2022年的复合年增长率预计将达10.4%。威曼称：“（拉美市场的）增长将主要来自移动游戏，该地区已有活跃的PC玩家社区，但我们几乎没有理由认为这个社区可在未来几年实现较大增长。“

拉美游戏市场的增长在一定程度上是由于基础设施改进，而且最近几年以来，拉美游戏开发商也正在开始整合。

移动游戏

尽管游戏机游戏在美国市场上相当强大，但移动游戏仍是全球最大的游戏市场，预计这个市场2019年的收入将达685亿美元，在全球市场中所占份额高达45%。在这685亿美元中，80%来自智能手机游戏。

Newzoo还预测，移动游戏将继续增长，未来几年相对于PC游戏的优势仍将扩大，但游戏机游戏的份额则将保持不变。随着新款游戏机的推出，加之任天堂的实力，预计这个细分市场将可与移动游戏分庭抗礼。

PC游戏：创新的基石

今年PC游戏市场预计将增长4%，至357亿美元，但这种增值将被浏览器游戏的大幅下降所抵消，预计浏览器游戏市场将同比下降15.1%，至35亿美元。

PC游戏是游戏行业的创新基石，但与游戏机游戏和移动游戏相比，玩家想要入手的难度太大。如今，手机无处不在，而顶级的游戏机仍比普通的游戏PC便宜得多。新玩家不会像以前那样接触PC游戏，年轻一代尤甚。(唐风)