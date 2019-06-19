Adobe第二财季营收27.4亿美元，净利润同比降5%

北京时间6月19日凌晨消息，Adobe今日公布了2019财年第二财季财报。报告显示，Adobe第二财季营收为27.4亿美元，与去年同期的22亿美元相比增长25%；净利润为6.33亿美元，与去年同期的净利润6.63亿美元相比下降5%。Adobe第二财季业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨近3%。

在截至5月31日的这一财季，Adobe的净利润为6.33亿美元，与去年同期的净利润6.63亿美元相比下降5%；每股摊薄收益为1.29美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为1.33美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe第二财季的调整后净利润为9.01亿美元，高于去年同期的8.25亿美元；调整后每股收益为1.83美元，高于去年同期的1.66美元，超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Adobe第二财季每股收益将达1.78美元。

Adobe第二财季营收为27.4亿美元，与去年同期的22亿美元相比增长25%，这一业绩也略微超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Adobe第二财季营收将达27亿美元。

按照业务部门，Adobe第二财季订阅业务营收为24.56亿美元，高于去年同期的19.23亿美元；产品业务营收为1.53亿美元，略高于去年同期的1.51亿美元；服务和支持业务营收为1.35亿美元，高于去年同期的1.21亿美元。

Adobe第二财季总营收成本为4.07亿美元，相比之下去年同期为2.81亿美元。其中，订阅业务营收成本为2.96亿美元，高于去年同期的1.86亿美元；产品业务营收成本为935万美元，低于去年同期的1078万美元；服务和支持业务营收成本为1.02亿美元，高于去年同期的8421万美元。

Adobe第二财季毛利润为23.37亿美元，高于去年同期的19.14亿美元。Adobe第二财季运营利润为7.50亿美元，高于去年同期的6.98亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe第二财季的调整后运营利润为10.50亿美元，高于去年同期的8.78亿美元。

Adobe第二财季总运营支出为15.87亿美元，高于去年同期的12.16亿美元。其中，研发支出为4.76亿美元，高于去年同期的3.74亿美元；销售和营销支出为8.49亿美元，高于去年同期的6.46亿美元；总务和行政支出为2.19亿美元，高于去年同期的1.78亿美元；已收购无形资产摊销支出为4303万美元，高于去年同期的1715万美元。

在第二财季中，Adobe回购了约250万股公司股票。Adobe第二财季来自于业务运营活动的现金流为11.1亿美元。

Adobe预计，该公司2019财年第三财季营收将达28亿美元，其中数字媒体部门营收的同比增幅将达20%，数字体验部门营收的同比增幅将达34%；净新数字媒体年化经常性收入将达3.60亿美元；按照美国通用会计准则的税率将达11%，不按照美国通用会计准则的税率同样将达11%；每股收益将达1.40美元，不按照美国通用会计准则的每股收益将达1.95美元。

据雅虎财经网站提供的数据显示，25名分析师平均预期Adobe第三财季营收将达28.3亿美元，28名分析师平均预期Adobe第三财季不按照美国通用会计准则的每股收益将达2.05美元。

当日，Adobe股价在纳斯达克常规交易中上涨1.18美元，报收于276.78美元，涨幅为0.43%。在随后截至美国东部时间周二下午4点44分（北京时间周三凌晨4点44分）的盘后交易中，Adobe股价再度上涨7.72美元，至284.50美元，涨幅为2.79%。过去52周，Adobe的最高价为291.70美元，最低价为204.95美元。