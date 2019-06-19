提供10亿美元！谷歌承诺在未来10年解决硅谷住房危机

谷歌承诺在未来10年提供10亿美元，试图解决加州旧金山湾区的经济适用房危机。

这家科技巨头的首席执行官桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）周二在一篇博客文章中表示，该公司将把7.5亿美元的自有土地重新用作住宅用地，允许开发至少1.5万套新住宅。另外2.5亿美元将用于激励开发商建造至少5000套保障性住房。

谷歌和其他硅谷科技公司的成功，导致了旧金山湾区的房价大幅上涨。这些公司雇佣了数以万计的高收入者，这些人已经购买或出租了房屋，留给中低收入居民的选择越来越少。与此同时，新房和公寓的供应跟不上需求。硅谷是美国房价最高的地区，成屋价格中值为120万美元。

该声明发布之际，科技公司，尤其是谷歌及其母公司Alphabet，正面临着来自当地社区的越来越大的压力，这些社区声称，它们的扩张侵占了旧金山湾区本已紧张的房地产市场，并导致长期居民流离失所。此举也可能是为了先发制人，阻止原定于周三举行的抗议活动，因为一些活动人士对谷歌对房价和当地社区的影响的表示担心。

皮查伊说，“我们的目标是帮助社区长期取得成功，确保每个人都有机会，不管他们是否在科技行业工作。”他指出，去年南湾区只建造了3000套住房。

Destination：Home的首席影响官Ray Bramson说，谷歌的财政承诺意义重大，但需要更多的公司和组织参与进来，真正改变旧金山湾区的住房负担能力。

Bramson说，在圣何塞、山景城和帕洛阿尔托所在的圣克拉拉县，目前有3.5万多套保障性住房短缺。他补充说，还需要改善基础设施，以应对人口增长。“我们的社区面临着巨大的挑战，”他说，“这将需要大量的工作。”

Zillow住房与城市经济高级主管Issi Romem说，谷歌为建设该地区的住房供应所做的努力应该受到称赞。不过，他说，将公司土地用于住房可能不是一个可推广的解决方案。

“没有人确切知道需要在旧金山湾区建造多少套住房，才能使房价增长更慢或持平。”罗曼说，“但我们所知道的是，这是一个非常大的数字”，可能“在未来几十年里会需要数百万套住房。”

谷歌面临的一个挑战将是说服当地城镇支持将土地重新规划为住房用地。华盛顿大学历史学教授玛格丽特-奥玛拉（Margaret O‘Mara）说，由于1978年出台的一项限制房产税增加的措施，市政当局通常从商业开发中获得的收入高于住宅。

谷歌并不是第一家在房地产危机中砸钱的科技巨头。微软公司今年1月表示，将斥资5亿美元在其总部附近的西雅图地区开发经济适用房，缓解房价过高的状况。

Facebook创始人马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉-陈（Priscilla Chan）发起的慈善事业也支持解决旧金山湾区住房短缺问题。