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GSMA：任命蒂芬妮·林奇-哈比卜为新一任CMO，曾就职于AT&T

2019-6-19 7:22:50来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：嗜橙/实习评论：

全球移动通信系统协会（GSMA）任命Colt Technology Services首席营销官斯蒂芬妮·林奇-哈比卜（Stephanie Lynch-Habib）为其新一任营销主管，新的领导团队成员将于9月9日加入该协会。

林奇-哈比卜领导Colt的营销业务已有两年半的时间，她曾在美国运营商AT&T的欧洲、中东和非洲（EMEA）部门工作过一段时间，期间担任过多个职位，包括营销总监和全球营销总监。

她将领导GSMA的全球营销业务，包括世界移动大会（MWC）活动和Mobile 360区域会议系列的传播策略。

GSMA会长葛瑞德（Mats Granryd）称，林奇-哈比卜的“广博的知识和营销经验将成为GSMA及其成员的巨大财富，在我们共同努力塑造和支持数字化未来之时”。

林奇-哈比卜表示：“移动行业正处于我们一切行为的中心，并且从根本上改变了我们开展业务的方式，我们彼此之间以及与周围世界互动的方式。”

“我跟高兴成为GSMA的一员，因为它致力于将每个人和所有事物智能地联系在一起，共创美好未来。”她说。

林奇-哈比卜接替了GSMA上一任的首席营销官迈克尔·奥哈拉（Michael O'Hara），后者于2018年底离职。

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关键词：GSMA

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