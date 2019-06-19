为何越想睡越睡不着？

关于睡眠有个词，叫睡商。

“北京、上海等城市的调查显示，目前有40%的人睡眠严重不足，有80%的人忍受着睡眠差带来的疲劳，有50%的人忍受着睡不好觉引起的心情烦躁。但只有6%的人觉得需要对此采取行动，‘欠睡’成了社会问题。”

随着年龄的增长，我们的智商在增长，睡商却在逐渐下滑，好怀念童年时一觉到天明的睡眠能力。《西游记》里有一次唐三藏在梦里被妖怪抓了去，急得猴哥团团转，赶着去梦中救师傅，却怎么也睡不着，你是否也曾像猴哥这般，越想睡越睡不着呢？

失眠的种类及原因分析

1.非器质性失眠：精神压力大、焦虑，常见于工作、学业、生活上的刺激。

“马上要到季末了，我又完不成KPI了怎么办好焦虑！”

“马上要考试了而我还没复习完，但我不想复习还想考高分怎么办好焦虑！”

“又失恋了，前男友居然比我先找到对象了，虽然她没有我好看但还是好焦虑怎么办！”

“……”

2.器质性失眠：因身体原因导致的失眠——这是病，得治。

解决失眠的办法

如果你是在短期时间里因某些刺激导致失眠，不要担心，你只要放松精神，不要想事情，让大脑保持几分钟空白的状态，自然而然就会进入梦乡；还有就是检讨一下自己是不是手机玩儿多了，导致大脑一直处于兴奋状态，最好的办法就是把手机放到自己够不到的地方，然后放空大脑，深呼吸，放松身体，暗示自己我很困，十有八九你就真的困了。

如果你长期失眠，就要好好检讨一下自己的作息规律、生活习惯是不是存在问题了。比如你早起了吗？如果你每天睡到下午两点才起床，晚上睡得着才怪；以及你运动了吗？如果人一天到晚无所事事，身体里的能量没有得到释放，也会影响睡眠，不如跑跑步，多运动一下，累了自然就困了。

如果你明明很困，但就是不想睡，这就没办法了，是你自己偷走了睡眠。

最后，大家要记住对付失眠的终极法则：对于失眠，我们的目标不是睡着，而是：睡不着就算了！秉持这个想法，你才能真正地体验到睡眠的自然性，告别失眠！