Facebook加密货币引全球担忧

6月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周二Facebook宣布了一项雄心勃勃的计划，计划推出一种名为Libra的全球性数字货币，这是该公司向数字支付领域扩张努力的一部分消息一经爆出，引发了人们对隐私的担忧。

根据Facebook营销材料和对公司高管的采访，该公司已与万事达、PayPal和Uber等28家合作伙伴就打造新型数字货币建立了合作关系，成立了总部位于日内瓦的合作组织Libra Association，专门负责管理这款数字货币。目前还没有银行加入Libra Association。

为了方便交易，Facebook还创建了子公司Calibra。Calibra将提供电子钱包服务，供Libra用户存储、发送和消费数字货币。据悉，Calibra将连接到Facebook的即时通讯平台Messenger和WhatsApp。

整个系统计划在2020年上半年推出。

Facebook的高管、Libra团队人员以及其他与Libra有关的公司对该项目有很大期望。他们希望，这不仅将推动成熟消费者与全球企业之间的交易，而且还将首次为没有银行账户的消费者提供金融服务。

Facebook还押注Libra数字货币能从公司旗下的其他应用中获得更多营收。

美国众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)主席、众议员马西恩沃特斯(Maxine Waters)呼吁Facebook高管参加国会听证会，并要求该公司暂停Libra数字货币的开发工作，直到议员和监管机构对该项目的审查结束。

沃特斯在一份声明中表示：“随着Facebook宣布计划开发一种新型数字货币，它将继续无限制地扩张，并将触角伸向用户的生活。”

全球其他监管机构、议员和政府官员也迅速发表了了不利于Facebook的声明。法国财政部长表示，他已要求七国集团(G7)各国央行行长在7月中旬之前就该项目撰写一份报告。

Facebook的一位代表说，公司期待着回答议员们的问题。

在周二正式宣布该消息之前，Facebook已经因为用户数据处理不当，以及在美国总统大选期间抵制干预不利而遭到强烈反对。存在的这些问题导致一些政府官员呼吁对Facebook公司进行惩罚，或强制拆分。

Libra数字货币计划产品负责人凯文威尔（Kevin Weil）表示，Facebook希望通过公开自己的计划，将全球监管机构带到谈判桌前。

他表示，“这为我们与全球监管机构进行富有成效的对话提供了一个基础。”“我们渴望这样做。”

Facebook数字货币计划项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）说，Libra这个名字来源于古罗马人的体重测量，Libra是代表正义的星座，而在法语中的意思是自由。

“自由、正义和金钱，这正是我们所要做的事情，”马库斯在接受采访时说。

当日Facebook股价收盘时上涨0.1%。

不受监管的部门

Facebook正在利用监管最少的数字货币进军金融领域。

最著名的数字货币比特币诞生于2008年，是传统货币的替代品。自那以后，一些国家在不断探索监管数字货币市场的方法，但数字货币交易基本上未受到监管。

与此同时，由于价格暴跌和黑客对交易的攻击，比特币投资者损失了数亿美元。该市场还面临洗钱和恐怖主义融资等大量负面指控。

但Facebook作为一家触及全球数十亿人的硅谷大型科技公司，它的地位可能有助于让这个迄今为止一直游走于法律边界的市场合法化。

合作组织Libra Association的其他成员还包括维萨、Spotify、eBay和沃达丰等公司，以及安德森·霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)等风险投资公司。

参与者希望在推出Libra数字货币时拥有100名会员。每个公司在重大决策上都有一票表决权，公司必须投资至少1000万美元才能加入Libra Association。

该集团计划在未来几个月通过私募筹集资金。Facebook并不打算在2019年后继续保持对Libra数字货币的领导地位。

万事达卡负责数字解决方案的执行副总裁约恩兰伯特(Jorn Lambert)说，尽管在首批成员中没有大银行，但已经与大银行进行了对话和讨论。

他说，大型银行在决定是否加入之前，正在观望监管机构和消费者对该项目的反应。

Libra数字货币的一些支持者承认，消费者在隐私问题上的担忧或监管方面对该项目的抵制可能会阻碍他们的目标实现，并详细说明了他们正在采取的一些预防措施。

例如，Facebook新成立的子公司Calibra计划使用银行中常见的验证和反欺诈流程，对想要注册的客户进行合规检查。

Facebook表示，Calibra子公司只有在获得同意的情况下，或在必要的“有限情况”下，才会与Facebook或外部方共享客户数据。这可能包括执法、公共安全或一般系统功能。

PayPal首席技术官斯里希瓦南达（Sri Shivananda）表示，就获得必要的监管审批和消费者接纳而言，该项目仍处于“非常、非常早期的阶段”。

此外，万事达的兰伯特表示，如果该项目受到太多阻力，“我们可能无法启动。”