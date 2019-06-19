科普：钻石到底是如何形成的？

北京时间6月19日消息，据美国生活科学网站报道，人们经常说：“钻石是永恒的！”，因此它成为永恒爱情的象征。之所以这样认为或许是因为钻石是具有10亿多年历史的突变体岩石，它们在地球深层地幔经受了多次挤压压力和灼热温度的考验，但事实上钻石并不是人们所想象的那样神奇。

不管怎样，一大块碳需要很长时间才能结晶形成一颗闪闪发光的钻石，事实上钻石形成时间太长了，以至于科学家对其如何形成的并不确定。一种流行理论认为，当海床板块层（海洋板块的一部分）在大陆板块之下研磨，期间会形成钻石。

在这一过程中，大洋板块和海底所有矿物质都深入地幔之下几百公里深处，在比地球表面温度高数千倍的高温和高压条件下缓慢结晶。最终这些晶体与叫做“金伯利岩”的火山岩浆结合在一起，以钻石的形式出现在地球表面。

支持这一理论的证据还可以在海洋矿物中发现，正是这些矿物形成了著名的蓝钻，例如：具有神秘蓝色的——“希望之钻”。蓝钻是地球上开采最深、最稀有、价格最贵的钻石之一，因此很难进行研究分析。最新的研究报告为钻石的海洋起源提供了新的证据，在这项研究中，研究人员观察了一种更为常见的岩石结构——纤维状钻石，其内部有含盐沉积物。

与大多数用于婚礼钻石不同的是，纤维状钻石布满少量盐、钾和其他物质，对于珠宝商而言，它们的商业价值不高，但是对于那些揭晓其地下起源的科学家来说，这是一种非常有研究价值的钻石。

研究报告第一作者、澳大利亚麦考瑞大学迈克尔·福特斯（Michael Forster）在一份申明中称，有一种理论认为，保存在钻石内部的盐分来自海水，但无法进行测试。

因此，福特斯和同事并未跟踪分析钻石的远古起源，而是试图在实验室里进行模拟实验，重建海底矿物下沉到地幔时发生的超高热、超高压反应。研究人员将海洋沉积物样本放在一个装有橄榄岩矿物的容器之中，橄榄岩是一种火山岩，广泛存在于人们认为钻石形成的地球深处。然后，他们将混合物暴露在模拟地幔的超高温、超高压环境中。

研究人员发现，当混合物承受4-6吉帕压力（平均海平面大气压40000-60000倍），温度达到800-1100摄氏度时，橄榄岩将形成具有纤维钻石类似属性的盐晶体。换句话讲，当远古海床滑入地幔深处“坩埚”中，碰撞作用将为钻石形成创造完美的条件，用纯碳制成、不含任何沉淀物的钻石也可以使用该方法制造。

福特斯说：“我们知道，在钻石形成的过程中其周围必然存在某些含盐液体，现在我们已证实，海洋沉积物符合该条件。该实验还制造出对金伯利岩形成至关重要的矿物质，在火山爆发期间，钻石通常会附着在金伯利岩表面。”

因此，钻石可能见证了地球远古海洋的历史，它是在地球极端环境下形成的。近期《自然》杂志发表研究报告称，钻石中含有微量发光矿物质，很可能源自46亿年前一次中子星碰撞事件的，当时太阳系下了一次“珠宝雨”。