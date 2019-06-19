IHS：三星仍是屏幕供应的霸主，屏幕指纹带动OLED增长

市场分析公司IHS Markit的一份报告指出，2019年第一季度三星在屏幕市场仍然处于霸主地位，这家韩国公司售出了价值34亿美元的屏幕，虽然和去年相比市场分额下降了6.6%，但仍占据总市场份额的40.2%。

▲灰色是2018年Q1，浅蓝色是2019年Q1，深蓝色是2019年Q2

其他几家屏幕供应商中，JDI排在第二位，市场份额为12.3%，和排在第一的三星差距很大。而京东方则成为了最大赢家，它的份额几乎翻了一番，达到了11.9%。根据IHS的预测，今年第二季度京东方将轻松超越JDI，成为屏幕市场的二把手。

IHS Markit的数据还改了整个显示器市场，据分析师透露，三星保持领先的主要原因是出售了大量非旗舰智能手机的OLED面板。按照以往的经验，中端智能手机才是真正走量的产品，而今年许多公司开始尝试屏幕下指纹技术，并将这一技术下放到中端产品，这就导致OLED屏幕的需求大增。

如果不算上液晶面板，只谈OLED面板，那么没有人可以挑战三星的地位。这家公司销售超过80%的OLED面板。在这个领域，三星的主要对手是中国京东方和韩国的LG，由于华为Mate 20 Pro销量上涨，京东方的市场份额几乎翻了一番。