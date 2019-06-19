FaceBook推出Libra加密币，不靠割韭菜靠收手续费

Facebook的加密货币“Libra”相关网站正式上线，与此同时，Facebook发布了Libra加密货币白皮书。

Facebook表示，新部门“Calibra”将建立一款新的电子钱包。这款电子钱包既可在Facebook Messenger和WhatsApp使用，同时推出独立的iOS和Android应用程序。

TechWeb整理了Libra白皮书后认为，FaceBook加密币的目标群体是分散在全球17亿“没有银行账户”、以及传统银行无法满足其交易需求的人群。这些人由于生活的地区传统金融无法满足其贸易、生活需求，迫切需要一种电子化、全球化的交易手段。而基于区块链技术的Libra似乎可以满足这些人的需求。

FaceBook将在其中提供稳定的网络节点 、安全监管等服务，并以收取手续费的形式赚取利润。

国外媒体统计数据：WhatsApp在2017年第四季度每月活跃用户达15亿。全球有17亿成年人没有银行账户，Libra的推出将惠及这些人群。

负责验证网络中交易的所有初始节点将由“基金会成员”运营。这28个创始成员包括Visa，万事达卡，Coinbase，PayPal，优步，Lyft等，每个投资约1000万美元。

按照Facebook区块链技术负责人的说法，Libra相关节点将面向所有人开放。