贝索斯盖茨后千亿美元富豪有了第三人，法大亨加入

6月19日消息，据彭博社报道，欧洲首富伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）刚刚加入杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和比尔·盖茨（Bill Gates）的行列，成为第三位拥有至少1000亿美元财富的超级富豪。

图：路威酩轩集团(LVMH)董事长伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）

这位路威酩轩集团(LVMH)董事长周二跻身“千亿美元俱乐部”中，此前该公司股价上涨2.9%，至创纪录的每股368.8欧元。今年迄今，阿尔诺的净资产增加了近320亿美元，在彭博亿万富翁指数500成分股公司中排名大幅提升。

阿尔诺的财富为1004亿美元，目前相当于法国经济总量的3%以上。中国消费者对路易威登(Louis Vuitton)手袋和轩尼诗干邑(Hennessy cognac)的需求提振了LVMH的业绩。

LVMH旗下拥有唐培里侬香槟(Dom Perignon Champagne)和豪雅表(Tag Heuer)。该公司股价今年飙升43%，在法国CAC 40指数中排名第三。

今年70岁的阿尔诺及其家人都是奢侈品大亨。今年4月，巴黎圣母院发生火灾后，阿尔诺等人承诺出资6.5亿美元帮助重建。他通过家族控股公司控制着总部位于巴黎的LVMH集团约半数股份，还拥有法国时尚品牌Christian Dior 97%的股份。

阿尔诺通过收购一家拥有Christian Dior所有权的纺织集团进入奢侈品市场。他出售了该公司所有其他业务，并在1988年用这些收入购买了LVMH的控股权。

在彭博2019年度富豪榜上，法国的亿万富翁是欧洲富豪中财富增长最多的，阿尔诺、开云集团(Kering SA)的弗朗索瓦·皮诺特(Francois Pinault)和化妆品帝国继承人弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯(Francoise Bettencourt Meyers)加起来超过400亿美元。

与此同时，巴黎香水和时尚品牌香奈儿(Chanel)发布2018年业绩后，该品牌背后的两兄弟杰拉德(Gerard)和阿兰·韦特海默(Alain Wertheimer)本周的财富飙升了98亿美元。

微软公司联合创始人盖茨已经向比尔及梅林达·盖茨基金会捐赠了350多亿美元。亚马逊首席执行官贝索斯在与前妻麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)达成离婚协议后，今年早些时候的净资产减少了400亿美元。