Facebook将发布的数字货币，与“比特币们”有什么不同

6月18日，Facebook公布了加密货币Libra白皮书。Facebook发布Libra的愿景是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。数字货币加之金融基础设施，兑现Facebook「货币互联网」的承诺。

Facebook对这套简单的、无国界的货币的期待是，无论人们居住在哪里，从事什么工作或收入怎样，在全球范围内转移资金应该像发送短信或分享照片一样轻松、划算，甚至更安全。

无国界的货币

整个Libra系统由三部分组成：

1）它建立在一个安全、可扩展和可靠的区块链（The Libra Blockchain）之上；

2）它由旨在赋予其内在价值的资产储备（The Libra Currency and Reserve）作为后盾；

3）它由独立的Libra协会（The Libra Association）管理，负责发展生态系统。

独立的Libra协会（The Libra Association）负责发展生态系统| Libra白皮书

Facebook发行Libra曾经有三种备选方案：

1）以1:1锚定美元，且以子公司的形式运营。

2）与美元、欧元、人民币挂钩，并在稳定币所挂靠的公司国际账户上同时储备以上三种货币。

3）与「抵押型稳定比」不同，是「信用货币与抵押型货币的混合体」，价值通过「行为挖矿+用户充值产生」，行为挖矿部分的币值来源于Facebook生态所提供的产品使用价值，而用户充值产生的币，由用户自己所在国的法定货币抵押产生。

Facebook选择了第二种方案，白皮书显示Libra是一种稳定的数字加密货币，有真实资产作为储备，包括稳定且信誉良好的中央银行发布的银行存款及短期国债等，Libra将会维持「一篮子」资产，必要时改变其组成平衡，以抵消任何一种外币的主要价格波动。Libra计划在2020年上半年发布，与之一起推出的还有Libra Blockchain。

Facebook成立子公司Calibra，同时雇佣前Twitter和Instagram产品主管凯文·韦尔（Kevin Weil）担任产品副总裁，推出数字钱包Calibra。韦尔对The Verge表示，Calibra将作为Facebook Messenger和WhatsApp应用内功能推出，同时也将以独立的iOS和Android应用程序推出。

Calibra可能的产品形态| Facebook

在公众最为关心的隐私话题上，Facebook表示将不会将用户的真实身份和公开的交易联系在一起用于广告定位，以此来保护用户隐私。这意味着，用户可以用当地货币兑换Libra，不需要承担大额手续费，也不用提供真实姓名，而且这种兑换是随时的。

除此之外，Facebook不会单独运营加密货币。Libra协会是一个总部设在瑞士日内瓦的独立的非营利组织。目前，包括Facebook在内的28家企业、非营利组织、多边组织和学术机构组成的「创始成员」将会监督Libra的发展进程，赋予与Libra等值的现实世界资产储备以及区块链的治理规则。每个创始成员至少支付1000万美元加入并成为节点运营商。

Facebook表示希望在发布前联系到100名创始会员，并向任何符合要求的组织开放，包括竞争对手，比如Google和Twitter。

全球支付平台

今日马克·扎克伯格在一篇帖子中说道，「Libra是去中心化的—这意味着Libra由许多不同的组织而非单一组织运行，这让整个系统更加公平。任何有互联网连接的人都能使用Libra，而且交易费低廉，加上密码技术的保护，能够保证用户的资产安全。这是Facebook对以隐私为中心的社交平台愿景的重要组成部分——在这个平台上，用户可以以自己想要的一切方式进行私密互动，从信息传递到安全支付。」

Libra的定位并非比特币等投机产品，Facebook起初只是想为发展中国家没有银行账户的个人提供转账功能，但是最终它的目标是创造第一种真正意义上主流的加密货币：一种去中心化的全球支付形式，与美元一样稳定，购买几乎任何东西，并且支持一系列金融产品，正如韦尔称，「规模化之后，Calibra能够推出其他盈利的金融服务。」

Facebook想要进军区块链的野心早就得以窥见。今年3月6日，扎克伯格发布长文《以隐私为中心的社交网络愿景》称，未来扎克伯格希望通过整合Instagram、WhatsApp和Messenger三个社交平台，打造一个经过安全加密的，保证用户隐私的私人社交网络，将从「一个数字公共广场」转变为「家庭的数字客厅」。

Facebook的转型计划无疑是对2018年数据丑闻泄露的回应。过去，Facebook通过无偿或者低成本获取大量的用户数据，比如备受争议的Internet.org的项目，通过分析用户数据来给用户精准推送广告，以此赚取广告费。

在个人数据隐私愈来愈受保护和一系列隐私丑闻之后，Facebook不得不寻找新的商业模式。Libra可以与现有Facebook相结合，比如Stratechery的本·汤普森认为，Facebook可以用折扣吸引广告主使用加密货币购买广告，将加密货币作为奖励鼓励用户来看广告。

此外，在Libra推出之前，就有猜测称，Facebook试图以此切入支付市场。白皮书中显示，Libra协会包括Mastercard、PayPal和Visa等支付企业。在公众号「孟岩的区块链思考」《Facebook数字货币：缘起、意义和后果（万字长文）》一文中写到，「中国的互联网第三方支付在用户数量不到6亿的情况下，2018年创造了大约28万亿美元的交易量。」Facebook目前有27亿用户，「经过若干年的发展，一年能承载50至80万亿美元交易量，并非天方夜谭。」

而Facebook表示，在这方面希望与金融部门合作，而不是直接与之竞争。Facebook区块链负责人大卫·马库斯称，Mastercard和Visa愿意成为协会的一员，这证明了现阶段金融体系中已经获取巨额利润的公司也看到了Libra的潜力，Mastercard和Visa给Libra带来的价值之一就是试图帮助商家接受（Libra）。「如果这个生态是成功的，你将看到很多金融服务上的创新。」

不过The Verge也指出，Facebook努力地让Libra像社交平台在全球普及开来，让人们获得低成本甚至免费的金融工具。这一商业上的举措是否会让Facebook遭到「数字殖民主义」的指控，就如同它作为社交平台一样无孔不入人们的日常生活？Libra的未来是积极还是负面，目前来说还是一个未知数。