Lensbaby推出Omni创意滤镜：为人像营造迷幻焦外/光影效果

拍好人像不是容易的事，首先是模特要好看，其次道具、布光、场景不能马虎。不过Lensbaby新出的Omni创意滤镜，让拍好人像更简单了，它能创造出迷幻焦外、光影效果。

Omni创意滤镜不是传统的插片或是螺纹滤镜，它由螺纹滤镜支架、三支效果棒以及收纳袋组成。其中螺纹滤镜支架有58mm、77mm两种规格，Lensbaby表示58mm的螺纹滤镜支架可以兼容49mm、52mm、55mm滤镜尺寸的镜头，77mm的螺纹滤镜支架可以兼容62mm、67mm、72mm以及82mm滤镜尺寸的镜头。效果棒有Crystal Seahorse、Stretch Glass和Rainbow Film三种，Crystal Seahorse是一个海马状的“水晶”，能给画面增加额外的耀斑，Stretch Glass是一块弹性玻璃，能创造出大面积的条纹亮光斑，Rainbow Film则能赋予画面彩虹般的光斑。

Omni创意滤镜安装方式比任何滤镜都简单，在螺纹滤镜支架有四个磁性吸附点，能通过磁力把效果棒牢牢吸附在支架表面，用户可以通过不同效果棒组合，控制效果棒的角度，带来不同的炫光，改变焦外，营造出一种迷幻效果。如果用户自己动手能力强的话，甚至可以自己制作效果棒。

从原理上看Omni创意滤镜不是什么新鲜玩意，当年LV在拍摄广告大片曾用玻璃弄了一套更复杂、效果更好的“Omni创意滤镜”，但它胜在使用起来简单、安全，价格也不贵，只要99.95美元而已。

使用Omni创意滤镜拍摄的照片：