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苹果考虑出手救援屏幕供应商、日本显示器公司JDI

2019-6-19 11:50:44来源：TechWeb作者：宋星责编：嗜橙/实习评论：

6月19日消息，据国外媒体报道，苹果公司正考虑出手救援其屏幕供应商日本显示器公司JDI（Japan Display Inc.，简称JDI）。

JDI曾于今年4月12日宣布，与来自中国大陆与台湾地区3家企业联盟就最多800亿日圆的金融支援达成协议。但是，该企业联盟的主要出资方，即台湾触控板生产商宸鸿光电(TPK Holding)近日已决定退出，不向JDI注资。另外，台湾金融公司富邦集团退出的可能性很高。

日媒称，Japan Displa计划以剩下的1家中国大陆企业为中心推进谈判，但前景不容乐观。

不过，JDI的命运迎来了新的转机，该公司重要的采购客户苹果公司正在考虑采取帮助措施。

外媒称，JDI公司正在和苹果公司展开援助谈判，苹果正在考虑JDI提出的一项请求，即免除欠款、签订2年采购契约以及投资约1.85亿美元来帮助改善公司财务状况。知情人士称，关于上述要求，苹果表示将进行评估。

JDI上月发布的2018财年（截至2019年3月31日）合并财报显示，最终损益为亏损1094亿日元（约合人民币68.5亿元），连续5年亏损。

智能手机厂商转向使用有机发光二极体(OLED)面板，以及中国大陆LCD面板厂商产能增加等等原因，使得JDI面临严峻的经营环境。JDI因为转往OLED面板的步伐较慢，错失了许多苹果订单。

JDI希望获得外部投资，并计划把获得的资金投入日本国内工厂，扩大OLED（有机发光二极体）面板产能。JDI是一家整合索尼、东芝与日立的中小型显示器部门而成的显示器制造商。

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关键词：苹果JDI

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