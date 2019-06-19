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研究机构：TCL电视Q1北美出货量超三星，收入占比不及三星一半

2019-6-19 11:52:46来源：TechWeb作者：辣椒客责编：孤城评论：

6月19日消息，据国外媒体报道，研究机构的数据显示，今年一季度TCL电视在北美市场的出货量超过了三星，高居第一位，但其电视在北美的收入还是远低于三星，收入所占比重不及后者一半。

发布一季度北美市场电视出货量状况的，是全球领先的信息服务提供商IHS Markit，其公布的数据显示，TCL电视一季度在北美市场的出货量同比增长112%，在该季北美电视出货量中的比重高达26.2%，超过了三星，是一季度北美出货量最大的电视厂商。

三星电视一季度在北美的出货量同比有下滑，其在该季北美电视出货量中所占的比重，由去年同期的28%下降到了21.8%。一季度北美电视出货量排在前5的另外3家厂商分别是Vizio、LG和福奈。

虽然三星电视一季度在北美的出货量被TCL超过，但在营收方面，其仍然排在首位。

IHS Markit的数据显示，三星电视一季度在北美市场的销售收入，在该季北美市场电视销售收入中的比重高达36.9%，遥遥领先其他厂商，是紧随其后的LG的近两倍，LG所占的比重刚刚超过了18%，出货量份额排在首位的TCL，收入所占的比重只有15%，较三星低了近22个百分点。

外媒在报道中表示，三星一季度在北美电视销售收入中的比重远高于其他厂商，主要是因为目前其主要集中在大尺寸的高端电视市场，售价较高，所带来的营收也就更高。

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关键词：TCL三星电视

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