人工智能加持下，PPT也能锻炼你的口才了

好不容易做好PPT，演示时候口才结巴那可就不好了。微软正在为PowerPoint添加一个人工智能助手，意图改善演示PPT时候，演讲者的口才。

这项名为Presenter Coach将会在PowerPoint排练模式中出现，并通过收听计算机麦克风的音频，及时对演讲做出回馈，并且会在关键部分提供关键词和填充词，防止在幻灯片演示的时候不会嘀咕或者口吃。重点是在AI的帮助下，提示器能更偏向于演讲者的说话习惯，而不是一板一眼的按照生硬的演讲规范进行。

与此同时，PowerPoint还能建议你不要使用带有地域敏感词汇，避免让人产生误解。甚至在演讲结束之后，还会提供一份演讲报告，告诉演讲者这场排练的整体表现、音量、措辞等等。嗯，看起来有点像是演讲版的劲舞团。

微软表示，这项功能已经收到了来自教育工作者、学生、客户之间的反馈，他们希望通过简单的练习方式提高他们的公开演讲能力。但事实上，在实际演示中，演讲者不会关心屏幕右下角的提示内容，甚至认为是干扰因素。因此这项人工智能提升口才的功能，只会出现在排练模式中。

很快，Presenter Coach会优先添加到网络版本中，并最终将其在桌面端和移动端实现。是的，Offce 365会员将有机会优先使用上。