时隔三十多年，宝马M终于又要推出独立版本高性能车了

虽然宝马M系列一向都是性能车粉丝们的心头好，但小白们还是会轻易地把M3和M5当做普通版的3系5系之流，虽然嘴上说着“懂得人自然懂”，但心理落差这事儿必然无法避免。当然撞脸这事儿真的不能怪罪宝马M，毕竟现有的所有宝马M系列都是以宝马售卖的普通版车型为基础进行升级，而他们上一次做独立的M车型，还要追溯到1981年那台宝马M1。不过现在三十多年过去，宝马M系列又打算推出一款完全独立研发的高性能车型了。

虽然最近两年我们一直在哀嚎车市不景气，但高端性能车市场似乎并没有受到太多影响，甚至表现不降反升。而在性能车领域来说，宝马M系列实际已经有着相当的地位，至少在发动机研发方面，看看曾经的迈凯伦F1就能明白宝马的实力有多么强悍。但隔壁AMG SLS同样在过去几年里获得了相当理想的销售成绩和人气，GT Coupe也拥有相当强悍的市场表现，这让宝马M不得不重新重视起独立车型的重要性。

宝马表示所有人都在期待一款M系列独立车型的诞生，特别是同家族电气化线路中独立车型宝马i8的成功，让越来越多的性能车爱好者开始期待宝马M的表现。所以最近宝马M高性能部门总裁Frank Flasch表示，他们已经开始了对于一辆“没有宝马普通版本车型为基础的”独立版本高性能车的研发，并且已经有了基础概念，但还需要针对细分市场做进一步的调整。

时隔三十多年再次捡起独立车型，对于宝马粉来说真的算是“有生之年”系列了，至于这款车最终会如何选择定位其实已经不重要，因为我们都明白这将会是宝马新一代车型中最为纯粹的高性能车，特别是有隔壁新能源线路在，至少我们不用担心它现身时突然变成一辆电动车了。