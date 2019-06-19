腾讯副总裁赖智明被派任香港虚拟银行董事长

6月19日午间消息，腾讯内部发文宣布两项人事任命，赖智明作为公司副总裁，派任腾讯投资发起的香港虚拟银行Infinium Limited（贻丰有限公司）董事长，不再担任腾讯金融科技业务负责人职务。同时，林海峰晋升为公司副总裁，全面负责腾讯金融科技业务（FiT线）的管理与发展，不再担任投资并购部联合负责人职务。

▲赖智明

金融科技已成长为腾讯的关键业务板块之一和新的增长点。2019年第一季度财报中，腾讯首次单独披露了全新分部“金融科技及企业服务”的营收。据介绍，此次赖智明被派任Infinium董事长，意味着腾讯将进一步强化在粤港澳大湾区的金融科技布局，而虚拟银行作为在港业务的关键一环，承担着探索创新和攻坚的重任。

Infinium由腾讯、中国工商银行（亚洲）有限公司（下称“工银亚洲”）、香港交易及结算所有限公司（下称“香港交易所”）、高瓴资本联同香港著名商人郑志刚（通过其投资主体Perfect Ridge Limited）所设合资公司。今年5月，Infinium获得由香港金融管理局颁发的虚拟银行牌照。

▲林海峰

腾讯总裁刘炽平表示，“此次管理层调整，是在新业务拓展的基础上面向未来的一次重要任命”。在他看来，如今腾讯金融科技迎来发展机遇期，一方面金融科技平台在支付、理财、证券、区块链等多个板块上都有很多创新发展机会；同时，新获得牌照的香港虚拟银行又将成为一个创新业务的孵化平台，充满潜力和发展空间。

据腾讯方面介绍，赖智明于2009年加入腾讯，曾为腾讯打造支付基础设施及金融开放生态做出具有战略意义的贡献。在支付领域，建立起以支付为入口，覆盖理财、证券、银行、区块链等多元领域的金融生态体系。腾讯理财通从零起步，目前用户量超1.5亿，资金保有量超6000亿元。乘车码在全国累计用户超过7000万，覆盖北京、深圳、上海等120多个城市。腾讯区块链也率先实现了在电子发票领域的场景突破，目前深圳已累计开票超过100万张，金额超过15亿元。

林海峰于2010年加入腾讯，在财务、战略、投资、运营等领域拥有丰富管理经验。任职期间，林海峰主导腾讯国内外股权投资，负责金融科技、电商、数字内容、企业服务等领域的相关业务，曾推动京东、阅文、腾讯音乐、微保、美团点评、拼多多、同程艺龙、高腾基金等多例重大投资及行业整合。