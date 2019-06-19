继Facebook推出加密货币后，微软加入Hyperledger区块链社区

北京时间6月19日下午消息，据美国科技媒体Venturebeat报道，微软今日表示，公司将加入Hyperledger社区，以开源区块链技术项目。今天早些时候，Facebook亦披露了用于WhatsApp和Facebook Messenger的Libra加密货币和Calibra钱包，以及用于其他商业的一个独立智能手机应用。

其他众多科技和金融公司比如百度、花旗银行、IBM、英特尔、摩根大通、Salesforce和SAP等也加入了Hyperledger社区。该社区由Linux基金会监管，目前在全球拥有100多个成员组织。

微软是最近一家小心涉足并严肃对待区块链服务的大型科技公司。五月份，公司推出全托管的Azure Blockchain服务，并在2018年推出区块链工作台和开发人员工具包。亚马逊的区块链管理服务于4月末，先Azure Blockchain服务几天推出。Salesforce也在最近几周推出了自己的区块链服务。

“企业和创业公司已经超越了该技术的数字货币基础，以开发更多面向业务的、混合利用公共和私有网络的区块链应用程序，”Azure Blockchain的工程项目经理马利·格雷（Marley Gray）在今天的博客文章中写道，“我们相信，制定标准和开放式规范，以及共同推进这些标准的实施，对消除用户壁垒和加速区块链成为主流技术至关重要。”